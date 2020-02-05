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05.02.2020 16:21
Рубрика: Власть

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

Текст: Кира Латухина

Те аптечные организации, которые в разы завысили цены на лекарства и медицинские маски на фоне ситуации с коронавирусом, будут лишать лицензий. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин на встрече с членами правительства в Кремле.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила про беспрецедентный рост цен в ряде аптечных сетей на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты: например, если в конце 2019 года маска стоила 1,5 рубля, то сейчас доходит до 100 рублей. Зампред правительства рассказала, что на эту тему будет заслушан доклад Федеральной антимонопольной службы.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Но президент решил действовать еще до доклада. "Лицензии надо отбирать у них и все, на эту деятельность! - возмутился он. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтоб неповадно было".

Голикова также сообщила, что открыта горячая линия для населения, и туда можно сообщить о завышении цен. В целом же ситуация по коронавирусу под контролем.

"У нас аптечная сеть довольно обширная, даже избыточная, - оценил президент. - Если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет". "Надо оперативно реагировать", - заключил он.

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