Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

Те аптечные организации, которые в разы завысили цены на лекарства и медицинские маски на фоне ситуации с коронавирусом, будут лишать лицензий. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин на встрече с членами правительства в Кремле.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила про беспрецедентный рост цен в ряде аптечных сетей на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты: например, если в конце 2019 года маска стоила 1,5 рубля, то сейчас доходит до 100 рублей. Зампред правительства рассказала, что на эту тему будет заслушан доклад Федеральной антимонопольной службы.

Но президент решил действовать еще до доклада. "Лицензии надо отбирать у них и все, на эту деятельность! - возмутился он. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтоб неповадно было".

Голикова также сообщила, что открыта горячая линия для населения, и туда можно сообщить о завышении цен. В целом же ситуация по коронавирусу под контролем.

"У нас аптечная сеть довольно обширная, даже избыточная, - оценил президент. - Если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет". "Надо оперативно реагировать", - заключил он.