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5 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)

Работодателям организаций нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации от 29 января 2020 г. N 14-4/10/В-620

Опубликован 5 февраля 2020 г.

На федеральном уровне социального партнерства заключено Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020 - 2022 годы между Общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и Общероссийским отраслевым объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 27 декабря 2019 г., регистрационный N 16/20-22, размещено на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котяков