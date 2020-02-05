Раскрыты цены на Samsung Galaxy S20. Стоит ли покупать?

Инсайдер Йон Проссер поделился со своими подписчиками в Twitter информацией о стоимости смартфонов линейки Samsung Galaxy S20, которую покажут на презентации 11 февраля.

По его словам, речь идет об официальных ценах, установленных Samsung и подтвержденных источником внутри компании.

Okay, last price update from me:



Confirmed via source from Samsung



Galaxy S20 US pricing 👇



S20 - $999

S20+ - $1,199

S20 Ultra - $1,399



You still buying one? — Jon Prosser (@jon_prosser) February 4, 2020

Раскрытая инсайдером информация отличается от того, что прогнозировал ранее редактор XDA Developers Макс Вайнбах.

Напомним, что смартфоны Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ на старте продаж продавались за 750, 900 и 1000 долларов соответственно. На российском рынке модели стоили больше - 56990, 68990 и 76990 рублей (865, 1045 и 1167 долларов по актуальному на тот момент курсу).

Опыт показывает, что смартфоны Samsung, за которые поначалу просят внушительные суммы, довольно быстро теряют в цене - можно ожидать, что в течение трех-четырех месяцев после начала продаж цены на новые флагманы снизятся на 20-25 процентов. Поэтому тем, кто хочет обладать самым актуальным корейским девайсом, но готов потерпеть, лучше дождаться середины лета. В "низкий сезон" продавцы могут предложить дополнительные скидки, кроме того, на досках объявлений появятся бывшие в употреблении аппараты.