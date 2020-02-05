Астрофизики нашли разгадку необычайного взрыва в космосе

Группа ученых из Стокгольмского университета в Швеции, Киотского университета, Токийского университета и Университета Хиросимы, ломавшая голову над причиной необъяснимой яркой вспышки в космическом пространстве, после долгих наблюдений произвела компьютерное моделирование ситуации и получили наконец разгадку.

Сверхсветящаяся сверхновая SN 2006gy находится примерно в 238 миллионах световых лет от Земли в созвездии Персея. Это космический объект был обнаружен в 2006 году, когда ученые зафиксировали "поистине чудовищный взрыв, в сто раз более мощный, чем обычная сверхновая", ничего подобного, по их собственному признанию, они прежде не видели.

Исследователи пришли к выводу, сообщает Science Alert, что SN 2006gy изначально была двойной звездой. Одна звезда представляла собой белый карлик, размером с нашу Землю. А вторая - бесконечно огромная, величиной со всю Солнечную систему. Большая звезда находилась на более поздних стадиях эволюции и расширялась дальше по мере воспламенения нового топлива. Белый карлик постепенно втягивался в большую звезду, спирально приближаясь к центру. Когда он достиг центра, произошел взрыв. Весь поток космического материала врезался в оболочку большой звезды, и это столкновение колоссов и вызвало экстремальный световой поток.

"То, что белый карлик может находиться на близкой орбите с массивной богатой водородом звездой и быстро взрываться при падении в центр, дает важную новую информацию для теории эволюции двойной звезды и условий, необходимых для взрыва белого карлика", - делают выводы ученые.