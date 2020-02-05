При реставрации Успенского собора Кремля нашли фрагменты росписей XV века

"Эти фрески созданы почти на полтора столетия раньше основного, дошедшего до нашего времени, ансамбля стенописи, созданного по указу царя Михаила Федоровича Романова в 1643 году", - передает ТАСС слова Гагариной.
Фрески ранее много раз реставрировали, но эти участки не находили.
"В течение XX века фрески неоднократно реставрировались: в 1910-х гг., а потом в несколько этапов в советский период, последний раз - на рубеже 1970-х - 1980-х гг., - рассказала глава ММК. - Фрески реставрировались, приводились в порядок, но, к сожалению, для таких древних памятников время неумолимо, со времени последней реставрации прошло 40 лет, и на поверхности стенописи наблюдались неприятные явления, как пыль и копоть".
"Комплекс реставрационных мероприятий, который мы сейчас проводим, правильно было бы описать как "консервация", - уточнила она. - Реставраторы осуществляют не только мониторинг состояния сохранности грунта и красочного слоя, но и удаляют копоть, грязь, различные наслоения, заделывают трещины, восполняют утраты, укрепляют грунт и красочный слой".
Гагарина уточнила, что на время работ собор решили не закрывать. Там продолжают проходить богослужения, которые заранее обговариваются с патриархией.