При реставрации Успенского собора Кремля нашли фрагменты росписей XV века

При реставрации Успенского собора, главного храма Московского Кремля, были обнаружены новые участки росписей, ориентировочно датируемых концом XV века, заявила генеральный директор Музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина. Новые фрагменты были найдены в алтарном пространстве, в частности в Похвальском приделе. Это нижние части композиций "Собор Богоматери" и "Рождество Иоанна Предтечи", а также двух новых фигур, принадлежащих композиции "Похвала Богоматери".

"Эти фрески созданы почти на полтора столетия раньше основного, дошедшего до нашего времени, ансамбля стенописи, созданного по указу царя Михаила Федоровича Романова в 1643 году", - передает ТАСС слова Гагариной.

Фрески ранее много раз реставрировали, но эти участки не находили.

"В течение XX века фрески неоднократно реставрировались: в 1910-х гг., а потом в несколько этапов в советский период, последний раз - на рубеже 1970-х - 1980-х гг., - рассказала глава ММК. - Фрески реставрировались, приводились в порядок, но, к сожалению, для таких древних памятников время неумолимо, со времени последней реставрации прошло 40 лет, и на поверхности стенописи наблюдались неприятные явления, как пыль и копоть".

"Комплекс реставрационных мероприятий, который мы сейчас проводим, правильно было бы описать как "консервация", - уточнила она. - Реставраторы осуществляют не только мониторинг состояния сохранности грунта и красочного слоя, но и удаляют копоть, грязь, различные наслоения, заделывают трещины, восполняют утраты, укрепляют грунт и красочный слой".

Гагарина уточнила, что на время работ собор решили не закрывать. Там продолжают проходить богослужения, которые заранее обговариваются с патриархией.