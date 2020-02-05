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05.02.2020 14:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Маски - не шоу

Как лечат воронежцев с подозрением на коронавирус
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 24(8078)
Пятерых жителей столицы Черноземья госпитализировали с подозрением на коронавирус. В интернет попало впечатляющее видео: медики в шлемах и очках тащат на носилках человека в прозрачном "чехле". "РГ" выяснила, почему взрослых пациентов отвезли в боксы детской больницы и какие меры принимают в Воронеже, чтобы исключить распространение вируса.

Скажем сразу: по результатам анализов, коронавируса у этих пятерых не было.

Первой к врачам обратилась 55-летняя женщина с лихорадкой и кашлем, в тот же день - 28 января - приехал 35-летний мужчина с болью в горле, насморком и немного повышенной температурой. Поскольку оба в середине месяца отдыхали на острове Хайнань, медики отправили их в инфекционную больницу. Однако она расположена в старом здании, где нет боксов с отдельной системой вентиляции. Такие помещения оборудованы в областной детской клинической больнице № 2. Поэтому больных и перевезли туда - со всеми предосторожностями.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Обычно мы такой противоэпидемический комплект - с халатами, нарукавниками, высокими бахилами, модулем для пациента - используем раз в год на учениях, - пояснили в ВОДКБ № 2. - Содержание взрослых в нашем стационаре - не какая-то чрезвычайная мера. Мы в штатном режиме принимаем пациентов, которые нуждаются в изоляции. Для этого зарезервировано пять из 44 наших боксов".

Для остальных больных подобное соседство не представляет угрозы. Каждый бокс имеет собственную систему вентиляции и два входа: для персонала - из коридора, для пациентов - с улицы. Медики в "предбаннике" надевают одноразовый комплект спецодежды, тщательно моют руки. После контакта с пациентом этот костюм обеззараживают и отправляют на утилизацию. Еду и лекарства в бокс подают через окошко.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Опасный диагноз сняли спустя несколько дней: лабораторный анализ показал, что у женщины грипп АH1N1, у мужчины - риновирус. Долечивались они уже во "взрослом" стационаре.

Затем в боксы детской больницы поступили также приехавшие из Китая молодые супруги. Они обратились к врачам 31 января. Недомогание прошло на следующий день. Пятый заболевший, парень 26 лет, поступил и вовсе без жара, с легкими симптомами ОРВИ. Ребят оставили под наблюдением до тех пор, пока взятые у них пробы не исследуют в лабораториях Москвы и Новосибирска.

По рекомендации Роспотребнадзора медики, контактирующие с больными ОРВИ и гриппом, могут использовать защитные халаты и респираторы. Воронежцев попросили отнестись к этому с пониманием.

Прямая речь

Сергей Авдеев, главврач ВОДКБ № 2:

- Коронавирусы - а их около 40 видов - выявляют круглый год, и вспышки заболеваемости за последние десять лет регистрировались не раз. Опасность представляют бронхолегочные осложнения, как правило, у пациентов в зрелом и пожилом возрасте. Но сейчас летальность на порядок ниже, чем во время эпидемий "птичьего" или "свиного" гриппа. Быстрое выявление и изоляция больных - основной способ остановить распространение вируса. Поэтому мы благодарны воронежцам, которые по возвращении из Китая обратились к врачам на ранней стадии заболевания. В целом же населению можно рекомендовать стандартные меры профилактики: чаще проветривайте помещение, мойте руки с мылом, не трогайте немытыми руками лицо и глаза.

Кстати

Сайт с регулярно обновляемой картой распространения коронавируса в мире создали выпускники Воронежского госуниверситета. По адресу https://coronavirus-monitor.ru можно ознакомиться со свежей статистикой, узнать о симптомах заболевания и мерах профилактики.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Распространение нового коронавируса

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