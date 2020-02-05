Общество
05.02.2020 15:09
Текст: Юлия Васильева (julia@rg.ru)
Фото, видео: Роман Щербенков

Лед и пламя Ржева

Репортеры "СОЮЗа" стали свидетелями исторического события - установки фигуры солдата Ржевского мемориала
На стройплощадке Ржевского мемориала у деревни Хорошево в Тверской области завершился монтаж бронзовой скульптуры солдата.

Огромная 25-метровая фигура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом холме на несущий каркас. Скульптура станет центральным элементом Ржевского мемориала Советскому солдату, открытие которого запланировано на 9 мая.

Уникальность проекта в том, что солдат-исполин не стоит на почве, он как бы парит над землей. Чтобы воплотить задуманное, пришлось вбить больше тысячи свай и изготовить специальный каркас.

Это была ювелирная работа

Мы приехали к месту события на день раньше высоких гостей, чтобы посмотреть, как монтируют самые тяжелые элементы фигуры, нижнюю и среднюю ее части. На другой день в присутствии Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, замминистра культуры РФ Николая Овсиенко и губернатора Тверской области Игоря Рудени состоялся монтаж головы солдата.

Около мемориала стройка идет полным ходом, но сейчас все внимание сфокусировано на двух кранах и монтажниках, которые уже наверху каркаса. Первая часть, которая весит 35 тонн, поднимается двумя кранами, вторая и третья уже одним.

Как нам рассказали строители, подъем первой части фигуры самый сложный. Оба крана - 250-тонный и 50-тонный - должны работать синхронно, малейшая ошибка может привести к тому, что большой кран просто перевернет "малыша" со всеми вытекающими последствиями. Помимо этого на высоте находятся монтажники, которые должны "поймать" махину и закрепить ее. Это ювелирная работа, которая требует огромного мастерства. Маленьким краном управляет специалист более чем с 15-летним стажем Александр, он из Волгоградской области. За пультом большого - крановщик с 20-летним стажем москвич Евгений Данилов.

Процесс подъема завораживает, испытываешь легкое волнение. Рядом с нами - автор скульптуры солдата Андрей Коробцов. Интересуемся: как ощущения? "Очень волнуюсь, это же кульминационный момент. Дальше все понятно и просто с технической точки зрения, - поделился Андрей Коробцов. - Здесь тяжелые детали, нужен тяжелый кран, монтаж и подъем - это очень непросто. Как поднимется, как все зафиксируют? У меня было небольшое тревожное ожидание этого момента, но все прошло хорошо. Первую часть поставили - и уже немного полегче дышится. Камень с души упал".

Монтаж первых двух частей закончен, из кабины большого крана спускается Евгений Данилов. "Это для меня большая честь, - рассказал "СОЮЗу" Евгений. - Работа действительно сложная, но не сложнее, чем при строительстве Крымского моста, где я тоже работал. Здесь, на стройке, мне помогает мой тридцатилетний сын. Очень надеюсь, что на открытие мы приедем всей семьей, у меня еще две дочери. Обязательно привезу сюда друзей, чтобы и они узнали историю Ржевской битвы".

"Для нас это исторический момент, - делятся своими впечатлениями монтажники Денис Султанаев и Андрей Краюшкин. - Мы сами из Ржева. Весь город ждет открытия памятника. Поэтому, когда мы узнали, что нужна помощь в монтаже, то сразу пришли на стройку. Завтра будет монтаж головы, даже волнуемся немного".

Со слезами на глазах

На второй день над памятником закружили дроны, приехали ветераны Иван Кладкевич, Антонина Гордеева и Мария Потапова, пожаловал народный артист РСФСР Михаил Ножкин.

Перед началом монтажа Григорий Рапота, Николай Овсиенко и Игорь Руденя осмотрели объекты будущего мемориала. Затем подошли к голове солдата, и Григорий Рапота, прикоснувшись к скульптуре, пожелал всем удачи.

Наступает кульминационный момент. Все с замиранием смотрят, как огромная стрела водружает голову воина на плечи. Это занимает около 10 минут. Все проходит гладко.

Подъем и установка фигуры солдата потребовали филигранного мастерства крановщиков и монтажников

"Даже не верится, что идея, которую мы обсуждали более двух лет назад, теперь воплощается в жизнь благодаря усилиям Министерства культуры России, Российского военно-исторического общества, Постоянного Комитета Союзного государства, многих других, - заявил Григорий Рапота. - Самое главное, что это памятник именно солдату. Тому, кто отдал жизнь, чтобы задержать здесь немецкую армаду, не дать врагу пройти к Сталинграду, прорваться к Москве и на Кавказ".

95-летняя Мария Ивановна Потапова не скрывает слез: "Это так волнительно". Иван Евгеньевич Кладкевич считает, что это будет самый величественный монумент простому солдату: "Я сам участник Ржевской битвы и горжусь тем, что в Тверской области создается такой памятник. Родом я из Гомельской области. В 16 лет уехал в Ленинград, там и застала меня война. Подо Ржевом был командиром пулеметного расчета в 18 лет. Мы попали под минометный обстрел, товарищи были убиты, а мне перебило ноги. Частица крови моей и ребят осталась здесь, на Тверской земле".

По словам Михаила Ножкина, он мечтал о памятнике подо Ржевом: "Мой отец прошел Ржевскую битву. Я всегда верил, что здесь будет поставлен памятник. Это начало очищения совести нашего народа перед прошлым и во имя будущего. Я долго не мог ничего написать о боях подо Ржевом, стихотворение появилось лишь в 1978 году, когда отца уже не было в живых. Я проезжал мимо ржевских полей и спросил у попутчиков, почему не пахано? И мне ответили: трактористы не хотят пахать, трактор идет как по волнам - там вся земля напичкана телами наших отцов и дедов".

В ритме графика

По словам скульптора Андрея Коробцова, теперь монумент будет стоять весь в лесах: "С бригадой скульпторов проведем зачистку швов, тонировку и консервацию цвета. Параллельно пойдет установка бронзовых журавлей. Работа большая, но мы к ней готовы".

Сейчас на территории будущего мемориала продолжаются работы по созданию музейного филиала и входной группы, идет благоустройство и создание автодорожной инфраструктуры.

"Мы сегодня немного опережаем сроки, - заявил замминистра культуры России Николай Овсиенко. - Все службы работают строго по графику, который отслеживается вплоть до суток".

Фото: Роман Щербенков
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Ропота особо отметил, что ему бы очень хотелось видеть благоустроенной не только территорию будущего мемориала, но и всего города Ржева: "Город был весь в ужасных руинах, когда туда вошли советские войска. И от пятидесяти тысяч населения осталось всего пятьсот человек. Хотелось, чтобы это все было объединено в единый Ржевский музейный комплекс".

Корреспонденты "СОЮЗа" были во Ржеве не один раз. Город потихоньку меняется, на главных улицах появился асфальт, в центральной гостинице начался ремонт. Однако въезд с трассы в город по-прежнему оставляет желать лучшего, "второстепенные" улицы в ямах. Кроме того, остается открытым вопрос, как добираться до мемориала без личной машины, на общественном транспорте?

Как рассказал "СОЮЗу" губернатор Тверской области Игорь Руденя, работы по ремонту дорог Ржева и Ржевского района, а также создание новых общественных пространств в городе идут полным ходом: "От памятника в город мы сделали новую четырехполосную дорогу. Она получилась технологически даже более высокого уровня, чем трасса М-9. Это будет новый въезд в Ржев. Сейчас в Твери запускаем новую систему общественного транспорта, на очереди будет общественный транспорт в Ржеве и Ржевском районе. До конца текущего года планируем реализовать все намеченные проекты. Кроме того, в настоящее время ведем переговоры с компанией РЖД о продлении маршрута электрички, которая сегодня останавливается на станции Шаховская, до города Ржева. А от электрички можно будет добраться до мемориала общественным транспортом".

Тем временем

Общая сумма народных пожертвований на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату уже превысила 307 миллионов российских рублей. Плюс к этому около 200 миллионов перечислило Союзное государство.

В январе народная копилка пополнилась четырьмя миллионами: кто-то перечислил 50 рублей, кто-то 30 тысяч... В большинстве своем люди, помогающие строить мемориал подо Ржевом, не называют своих фамилий, в лучшем случае сообщают имя. Так, жертвователь по имени Лада, перечислив в фонд строительства довольно крупную сумму, сделала такую приписку: "Склоняю голову перед всеми, кто защитил нас".

Музей Победы на Поклонной горе в Москве намерен передавать выручку от продажи билетов на создание мемориала.

- Каждый наш посетитель в буквальном смысле внесет свой вклад в сохранение памяти о войне. Все средства, полученные от продажи входных билетов на все площадки музея, будут переданы на строительство мемориала, - заявил директор музея Александр Школьник.

Лимитированная серия билета "Единый", посвященная предстоящему в мае открытию Ржевского мемориала, на днях поступила в кассы Московского метрополитена. Тираж билета составил 400 тысяч экземпляров. На его лицевой стороне изображен мемориал, на оборотной - логотипы Российского военно-исторического общества и Музея Победы.

Уважаемые читатели "СОЮЗа", каждый из вас может внести свой вклад в создание Ржевского мемориала. Сделать пожертвование можно на сайте Российского военно-исторического общества: подоржевом.рф

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