Репортеры "СОЮЗа" стали свидетелями исторического события - установки фигуры солдата Ржевского мемориала

На стройплощадке Ржевского мемориала у деревни Хорошево в Тверской области завершился монтаж бронзовой скульптуры солдата.

Огромная 25-метровая фигура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом холме на несущий каркас. Скульптура станет центральным элементом Ржевского мемориала Советскому солдату, открытие которого запланировано на 9 мая.

Уникальность проекта в том, что солдат-исполин не стоит на почве, он как бы парит над землей. Чтобы воплотить задуманное, пришлось вбить больше тысячи свай и изготовить специальный каркас.

Это была ювелирная работа

Мы приехали к месту события на день раньше высоких гостей, чтобы посмотреть, как монтируют самые тяжелые элементы фигуры, нижнюю и среднюю ее части. На другой день в присутствии Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, замминистра культуры РФ Николая Овсиенко и губернатора Тверской области Игоря Рудени состоялся монтаж головы солдата.

Около мемориала стройка идет полным ходом, но сейчас все внимание сфокусировано на двух кранах и монтажниках, которые уже наверху каркаса. Первая часть, которая весит 35 тонн, поднимается двумя кранами, вторая и третья уже одним.

Как нам рассказали строители, подъем первой части фигуры самый сложный. Оба крана - 250-тонный и 50-тонный - должны работать синхронно, малейшая ошибка может привести к тому, что большой кран просто перевернет "малыша" со всеми вытекающими последствиями. Помимо этого на высоте находятся монтажники, которые должны "поймать" махину и закрепить ее. Это ювелирная работа, которая требует огромного мастерства. Маленьким краном управляет специалист более чем с 15-летним стажем Александр, он из Волгоградской области. За пультом большого - крановщик с 20-летним стажем москвич Евгений Данилов.

Процесс подъема завораживает, испытываешь легкое волнение. Рядом с нами - автор скульптуры солдата Андрей Коробцов. Интересуемся: как ощущения? "Очень волнуюсь, это же кульминационный момент. Дальше все понятно и просто с технической точки зрения, - поделился Андрей Коробцов. - Здесь тяжелые детали, нужен тяжелый кран, монтаж и подъем - это очень непросто. Как поднимется, как все зафиксируют? У меня было небольшое тревожное ожидание этого момента, но все прошло хорошо. Первую часть поставили - и уже немного полегче дышится. Камень с души упал".

Монтаж первых двух частей закончен, из кабины большого крана спускается Евгений Данилов. "Это для меня большая честь, - рассказал "СОЮЗу" Евгений. - Работа действительно сложная, но не сложнее, чем при строительстве Крымского моста, где я тоже работал. Здесь, на стройке, мне помогает мой тридцатилетний сын. Очень надеюсь, что на открытие мы приедем всей семьей, у меня еще две дочери. Обязательно привезу сюда друзей, чтобы и они узнали историю Ржевской битвы".

"Для нас это исторический момент, - делятся своими впечатлениями монтажники Денис Султанаев и Андрей Краюшкин. - Мы сами из Ржева. Весь город ждет открытия памятника. Поэтому, когда мы узнали, что нужна помощь в монтаже, то сразу пришли на стройку. Завтра будет монтаж головы, даже волнуемся немного".

Со слезами на глазах

На второй день над памятником закружили дроны, приехали ветераны Иван Кладкевич, Антонина Гордеева и Мария Потапова, пожаловал народный артист РСФСР Михаил Ножкин.

Перед началом монтажа Григорий Рапота, Николай Овсиенко и Игорь Руденя осмотрели объекты будущего мемориала. Затем подошли к голове солдата, и Григорий Рапота, прикоснувшись к скульптуре, пожелал всем удачи.

Наступает кульминационный момент. Все с замиранием смотрят, как огромная стрела водружает голову воина на плечи. Это занимает около 10 минут. Все проходит гладко.

Подъем и установка фигуры солдата потребовали филигранного мастерства крановщиков и монтажников

"Даже не верится, что идея, которую мы обсуждали более двух лет назад, теперь воплощается в жизнь благодаря усилиям Министерства культуры России, Российского военно-исторического общества, Постоянного Комитета Союзного государства, многих других, - заявил Григорий Рапота. - Самое главное, что это памятник именно солдату. Тому, кто отдал жизнь, чтобы задержать здесь немецкую армаду, не дать врагу пройти к Сталинграду, прорваться к Москве и на Кавказ".

95-летняя Мария Ивановна Потапова не скрывает слез: "Это так волнительно". Иван Евгеньевич Кладкевич считает, что это будет самый величественный монумент простому солдату: "Я сам участник Ржевской битвы и горжусь тем, что в Тверской области создается такой памятник. Родом я из Гомельской области. В 16 лет уехал в Ленинград, там и застала меня война. Подо Ржевом был командиром пулеметного расчета в 18 лет. Мы попали под минометный обстрел, товарищи были убиты, а мне перебило ноги. Частица крови моей и ребят осталась здесь, на Тверской земле".

По словам Михаила Ножкина, он мечтал о памятнике подо Ржевом: "Мой отец прошел Ржевскую битву. Я всегда верил, что здесь будет поставлен памятник. Это начало очищения совести нашего народа перед прошлым и во имя будущего. Я долго не мог ничего написать о боях подо Ржевом, стихотворение появилось лишь в 1978 году, когда отца уже не было в живых. Я проезжал мимо ржевских полей и спросил у попутчиков, почему не пахано? И мне ответили: трактористы не хотят пахать, трактор идет как по волнам - там вся земля напичкана телами наших отцов и дедов".

В ритме графика

По словам скульптора Андрея Коробцова, теперь монумент будет стоять весь в лесах: "С бригадой скульпторов проведем зачистку швов, тонировку и консервацию цвета. Параллельно пойдет установка бронзовых журавлей. Работа большая, но мы к ней готовы".

Сейчас на территории будущего мемориала продолжаются работы по созданию музейного филиала и входной группы, идет благоустройство и создание автодорожной инфраструктуры.

"Мы сегодня немного опережаем сроки, - заявил замминистра культуры России Николай Овсиенко. - Все службы работают строго по графику, который отслеживается вплоть до суток".

Госсекретарь Союзного государства Григорий Ропота особо отметил, что ему бы очень хотелось видеть благоустроенной не только территорию будущего мемориала, но и всего города Ржева: "Город был весь в ужасных руинах, когда туда вошли советские войска. И от пятидесяти тысяч населения осталось всего пятьсот человек. Хотелось, чтобы это все было объединено в единый Ржевский музейный комплекс".

Корреспонденты "СОЮЗа" были во Ржеве не один раз. Город потихоньку меняется, на главных улицах появился асфальт, в центральной гостинице начался ремонт. Однако въезд с трассы в город по-прежнему оставляет желать лучшего, "второстепенные" улицы в ямах. Кроме того, остается открытым вопрос, как добираться до мемориала без личной машины, на общественном транспорте?

Как рассказал "СОЮЗу" губернатор Тверской области Игорь Руденя, работы по ремонту дорог Ржева и Ржевского района, а также создание новых общественных пространств в городе идут полным ходом: "От памятника в город мы сделали новую четырехполосную дорогу. Она получилась технологически даже более высокого уровня, чем трасса М-9. Это будет новый въезд в Ржев. Сейчас в Твери запускаем новую систему общественного транспорта, на очереди будет общественный транспорт в Ржеве и Ржевском районе. До конца текущего года планируем реализовать все намеченные проекты. Кроме того, в настоящее время ведем переговоры с компанией РЖД о продлении маршрута электрички, которая сегодня останавливается на станции Шаховская, до города Ржева. А от электрички можно будет добраться до мемориала общественным транспортом".

Тем временем

Общая сумма народных пожертвований на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату уже превысила 307 миллионов российских рублей. Плюс к этому около 200 миллионов перечислило Союзное государство.

В январе народная копилка пополнилась четырьмя миллионами: кто-то перечислил 50 рублей, кто-то 30 тысяч... В большинстве своем люди, помогающие строить мемориал подо Ржевом, не называют своих фамилий, в лучшем случае сообщают имя. Так, жертвователь по имени Лада, перечислив в фонд строительства довольно крупную сумму, сделала такую приписку: "Склоняю голову перед всеми, кто защитил нас".

Музей Победы на Поклонной горе в Москве намерен передавать выручку от продажи билетов на создание мемориала.

- Каждый наш посетитель в буквальном смысле внесет свой вклад в сохранение памяти о войне. Все средства, полученные от продажи входных билетов на все площадки музея, будут переданы на строительство мемориала, - заявил директор музея Александр Школьник.

Лимитированная серия билета "Единый", посвященная предстоящему в мае открытию Ржевского мемориала, на днях поступила в кассы Московского метрополитена. Тираж билета составил 400 тысяч экземпляров. На его лицевой стороне изображен мемориал, на оборотной - логотипы Российского военно-исторического общества и Музея Победы.

Уважаемые читатели "СОЮЗа", каждый из вас может внести свой вклад в создание Ржевского мемориала. Сделать пожертвование можно на сайте Российского военно-исторического общества: подоржевом.рф