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05.02.2020 21:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новый взгляд

Как в Боткинской больнице возвращают пациентам зрение
Текст: Ангелина Зеленькова
Врачи нового офтальмологического центра Боткинской больницы за месяц вернули и сохранили зрение порядка 3,4 тысячи пациентам. Приходят в центр со сложнейшими заболеваниями глаз и даже онкологией, но больные не успевают и глазом моргнуть, как их уже выписывают домой зрячими.

Разместился центр в отремонтированном корпусе № 19, построенном в 1982 году. Есть здесь поликлиника, круглосуточное отделение неотложной помощи, стационар. Сердце центра - современные операционные, где лишь за первый месяц работы хирурги провели более 260 операций. Катаракту, глаукому, астигматизм и отслойку сетчатки глаз лечат всего за один день. Один из самых распространенных глазных недугов в ниши дни - глаукома.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Это хроническое, прогрессирующее и неизлечимое заболевание, к которому приводит повышенное внутриглазное давление, - рассказал офтальмолог Игорь Алексеев. - Антиглаукомная операция длится не больше 10 минут. Хирургическое вмешательство позволяет снизить внутриглазное давление до безопасного уровня и спасти пациента от слепоты". Хирург с помощью приборов следит за состоянием сердечно-сосудистой деятельности больного. Причем пациент находится в сознании. "Раньше пациентам делали обезболивающие уколы, кололи прямо в область глаза, но сейчас появились капли, которых достаточно для быстрого эффекта", - поясняет Алексеев. После операции для восстановления пациенту хватает двух часов.

Боткинская больница скоро станет одним из шести столичных центров онкологической помощи. Находят новообразования в глазу с помощью УЗИ-сканеров. Это позволяет сократить время постановки диагноза. "За месяц работы амбулаторная медпомощь оказана 2,7 тысячи больных, а еще почти 700 пациентов побывали у нас на стационарном лечении", - отметил главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин. Попасть в этот центр легко можно по полису ОМС.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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