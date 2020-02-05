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05.02.2020 13:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Мосгаз" построит и реконструирует 100 км газовых сетей в 2020 году

Текст: Ирина Огилько

Реконструкция газовых сетей поможет снизить уровень износа и повысить надежность системы газоснабжения города. Об этом сообщили"РГ" в пресс-службе "Мосгаза".

Бирюков: В 2020 году реконструируют четыре подводных газопровода Москвы

В 2020 году планируется реконструировать и построить около 100 км газопроводов, более половины объема работ будет выполнено в рамках столичных программ, в частности, касающихся благоустройства территорий. Как отмечают на предприятии, благодаря программе по модернизации газового хозяйства за последние годы износ сетей в Москве снизился с 36 до 31 процента. Так, в 2019 году в рамках городских программ было переложено 86 километров газопроводов, в том числе более 11 километров обновлено в рамках программы благоустройства "Мой район".

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