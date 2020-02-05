Москва вошла в топ-5 самых перспективных городов для развития торговли в 2020 году. Кроме нее в лидерах Дубай, Майами, Шанхай и Токио, сообщают аналитики Colliers International. Все города стали центрами притяжения для любителей шопинга со всего мира, но продолжают развиваться и удивлять новыми форматами торговли. Чем же привлекает российская столица выдающихся предпринимателей?

Интересные торговые кварталы, инновационные форматы торговли, яркие события...

По мнению аналитиков, в этом году Москву ждет новое развитие торговли. Уже сейчас предприниматели активно заполняют самые популярные улицы Москвы. Рекордно низкий уровень вакантности - от 0% до 3% - наблюдается на Рождественке, Петровке, Кузнецком Мосту, Никольской, Пятницкой и в Столешниковом переулке. "С точки зрения показателей аренды, результаты этого года обнадеживают и говорят об устойчивых позициях лучших торговых улиц города. Стоимость аренды на протяжении прошлого года оставалась довольно стабильной. Мы увидели высокий спрос со стороны арендаторов в торговых коридорах стрит-ритейла, на пешеходных улицах, Садовом кольце, - комментирует глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - На развитие торговли во многом повлияло благоустройства центра Москвы. Несмотря на все споры, оно положительно сказалось на экономической ситуации. На реконструированных улицах значительно вырос пешеходный трафик. Рост показателя составил от 15 до 100 процентов".

По его словам, в Москве растет и количество торговых центров. В городе насчитывается более 600 торговых центров, из них крупных порядка 200. "ТЦ пользуются популярностью у москвичей. Они идут туда не только за покупками, но и отдохнуть всей семьей в будни и выходные дни", - добавил Алексей Немерюк. В числе лучших торговых центров - ГУМ, ЦУМ, ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Авиапарк" Сити, ТРЦ "Ривьера", ТЦ "Вегас". В 2020 году планируется строительство еще 15 новых ТЦ.