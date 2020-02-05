Новости

Власти Афин принимают экстренные меры для защиты бездомных от непогоды 22:00
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб 21:50
В США пригрозили санкциями "Роснефти" из-за Венесуэлы 21:38
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 21:04
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 20:50
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 20:47
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 20:44
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 20:40
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 20:30
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 20:26
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 20:16
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 20:07
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 20:07
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 19:59
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 19:57
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 19:54
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 19:42
В Австрии украли новые кованые ворота из России 19:34
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 19:21
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 19:13
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 19:10
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 19:04
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 18:48
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 18:46
Жертвами лавины на востоке Турции стали 33 человека 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 21:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полный мосторг

Москва - в пятерке торговых городов мира
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Москва вошла в топ-5 самых перспективных городов для развития торговли в 2020 году. Кроме нее в лидерах Дубай, Майами, Шанхай и Токио, сообщают аналитики Colliers International. Все города стали центрами притяжения для любителей шопинга со всего мира, но продолжают развиваться и удивлять новыми форматами торговли. Чем же привлекает российская столица выдающихся предпринимателей?

Интересные торговые кварталы, инновационные форматы торговли, яркие события...

Фото: Сергей Куксин/РГ
Москва вошла в тройку мировых лидеров по качеству школьного образования

По мнению аналитиков, в этом году Москву ждет новое развитие торговли. Уже сейчас предприниматели активно заполняют самые популярные улицы Москвы. Рекордно низкий уровень вакантности - от 0% до 3% - наблюдается на Рождественке, Петровке, Кузнецком Мосту, Никольской, Пятницкой и в Столешниковом переулке. "С точки зрения показателей аренды, результаты этого года обнадеживают и говорят об устойчивых позициях лучших торговых улиц города. Стоимость аренды на протяжении прошлого года оставалась довольно стабильной. Мы увидели высокий спрос со стороны арендаторов в торговых коридорах стрит-ритейла, на пешеходных улицах, Садовом кольце, - комментирует глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - На развитие торговли во многом повлияло благоустройства центра Москвы. Несмотря на все споры, оно положительно сказалось на экономической ситуации. На реконструированных улицах значительно вырос пешеходный трафик. Рост показателя составил от 15 до 100 процентов".

По его словам, в Москве растет и количество торговых центров. В городе насчитывается более 600 торговых центров, из них крупных порядка 200. "ТЦ пользуются популярностью у москвичей. Они идут туда не только за покупками, но и отдохнуть всей семьей в будни и выходные дни", - добавил Алексей Немерюк. В числе лучших торговых центров - ГУМ, ЦУМ, ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Авиапарк" Сити, ТРЦ "Ривьера", ТЦ "Вегас". В 2020 году планируется строительство еще 15 новых ТЦ.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
Девочка, пять лет прожившая в медцентре, передана органам опеки
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью