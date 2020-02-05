Мосжилинспекция разместила план проверок управляющих организаций

На сайте мэра Москвы теперь можно узнать, будет ли в 2020 году проводиться плановая проверка в отношении управляющей домом организации. Об этом сообщил журналистам начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.

- При проведении плановой проверки специалисты нашего надзорного ведомства комплексно проверяют организацию на предмет соблюдения ею требований законодательства при осуществлении своей деятельности по управлению МКД", - уточнил Олег Кичиков.

Если ваша управляющая компания или объединение собственников жилья включены в размещенный на сайте План проверок, и у вас имеются замечания или претензии к деятельности данной организации, предлагается проинформировать об этом Мосжилинспекцию с целью учета представленной информации при проведении плановых мероприятий.

Также начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков отметил, что жилищные инспекторы регулярно выходят на внеплановые проверки. Поводом для такого визита надзорного органа являются обращения граждан.