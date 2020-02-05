Полиция задержала живодера, убившего кота на глазах ребенка

В Московской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил кота на глазах своего малолетнего сына, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел в поселке Гарь-Покровское, рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова. Подозреваемый поймал животное, жестоко расправился с ним и выбросил со второго этажа многоквартирного дома.

Очевидцы сообщили о происшествии в полицию, и прибывший наряд задержал живодера. Им оказался 32-летний москвич. Дознаватели местного УМВД возбудили против него уголовное дело по 245 статье УК РФ - "Жестокое обращение с животными". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования с мужчины взяли обязательство о явке.