Столичные судьи за прошлый год рассмотрели более 2,2 миллиона дел, что на 270 тысяч больше, чем в 2018 году. Несмотря на традиционно самую большую нагрузку среди судей всех регионов страны, это не отразилось на высоком качестве столичного судопроизводства.

Мосгорсуд считается не только самым большим судом в России и Европе, но и самым открытым для участников процесса. Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС

"Сроки рассмотрения дел в столице в подавляющем большинстве случаев соблюдены, а качество рассмотрения дел судьями всех инстанций остается высоким", - заявила председатель Московского городского суда Ольга Егорова, подводя итоги работы столичных судей в 2019 году. Если говорить о точных цифрах, то правосудие осуществляли 368 мировых судей, 477 судей районных судов и 221 судья Московского городского суда, которые рассмотрели 2 203 679 дел.

Что касается актуальной темы исполнения судебных решений, то в прошлом году было реально взыскано более 1 миллиарда рублей. Это, по словам Егоровой, стало возможным в том числе благодаря действующим системам электронного документооборота с ФССП РФ. Рассказала председатель столичной Фемиды и большом количестве дел, которые вызвали повышенный интерес общества. По ее словам, московскими судьями было рассмотрено в сжатые сроки более 2000 дел, связанных с митингами и протестами в столице. Кроме того, первой инстанцией Московского городского суда в августе-сентябре было рассмотрено более 80 дел, связанных с выборами в Московскую городскую Думу. Как отметила Егорова, оперативное рассмотрение этих дел позволило устранить нарушения прав некоторых кандидатов и, как следствие, помогло провести объективные и прозрачные выборы в Мосгордуму.

Продолжая тему открытости и доступности московских судов, председатель Мосгорсуда сообщила, что в прошлом году на Едином портале судов общей юрисдикции Москвы было зафиксировано 90,7 млн просмотров страниц. При этом наиболее посещаемыми были страницы Московского городского суда, Мещанского, Пресненского и Тверского районных судов столицы.

Кроме того, Ольга Егорова обратила внимание на то, что имеющиеся законодательные и правоприменительные проблемы нередко используются недобросовестными участниками судебных споров не для защиты своих прав, а в противоправных интересах, зачастую - мошеннических.

На Едином портале судов общей юрисдикции Москвы было зафиксировано 90,7 млн просмотров страниц

По ее словам, анализ рассматриваемых московскими судьями дел свидетельствует, что нередко сделки совершаются исключительно с целью нанесения вреда контрагенту, третьему лицу, государству.

"Лица, злоупотребляющие своими правами, достигают различных целей: обогащение, необоснованное списание денежных средств, вывод денежных средств за рубеж и другие механизмы", - отметила председатель Мосгорсуда. Она привела несколько примеров таких механизмов. Например, когда в противоправных интересах нередко используется институт договорной подсудности. Когда подсудность изменяется на совершенно другой регион, чтобы затруднить доступ к судопроизводству более слабой стороны гражданских правоотношений.

Егорова напомнила, что Верховный суд предпринимал попытки внести изменения в процессуальное законодательство путем исключения статьи о договорной подсудности, однако инициатива тогда была отклонена.

Другой пример - использование механизмов цессии или переуступки прав. Сейчас появились организации и физлица, которые специализируются на скупке за бесценок чужих долгов. Например, скупщику другие физические лица уступают свои права требования к страховой компании по недоплаченному страховому возмещению: скупщик выкупает у пострадавших их право требования за ничтожную сумму, но сам обращается в суд с иском о взыскании всего недоплаченного страхового возмещения. И на основании решения суда податель иска получает уже большие деньги в сравнении с суммами, затраченными на скупку недоплаченных страховых возмещений. При этом в суды от таких истцов одновременно поступает существенное количество исков: в судебной практике столицы были случаи одновременной подачи от 30 до 500 исков. По мнению председателя Мосгорсуда, возникает закономерный вопрос, как о конкретном "скупщике" узнали разные физические лица, недополучившие страховое возмещение.

Ольга Егорова рассказала, как недобросовестные участники используют судебные споры в своих целях. Фото: Олеся Курпяева

Кроме того, Егорова обратила внимание судей и на судебные разбирательства по жилищным спорам, в которых от имени истца действуют представители по доверенности. К примеру, в гражданских спорах, связанных с правом собственности на жилое помещение, нередко выступают представители по доверенности от имени лиц, уже давно умерших. Председатель Мосгорсуда обратила внимание судей на необходимость проверки того, было ли волеизъявление гражданина на подачу иска, на необходимость надлежащего извещения истца, обеспечения его явки в судебное разбирательство, а также установки иных значимых сведений об истце.