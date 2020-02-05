Новости

Футболист Тарасов в третий раз стал отцом 05.02.2020
Власти Афин принимают экстренные меры для защиты бездомных от непогоды 05.02.2020
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб 05.02.2020
В США пригрозили санкциями "Роснефти" из-за Венесуэлы 05.02.2020
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 05.02.2020
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 05.02.2020
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 05.02.2020
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 05.02.2020
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 05.02.2020
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 05.02.2020
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 05.02.2020
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 05.02.2020
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 05.02.2020
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 05.02.2020
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 05.02.2020
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 05.02.2020
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 05.02.2020
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 05.02.2020
В Австрии украли новые кованые ворота из России 05.02.2020
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 05.02.2020
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 05.02.2020
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 05.02.2020
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 05.02.2020
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 05.02.2020
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 05.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 23:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Суды ушли в отрыв

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подвела итоги работы столичных судей
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 25(8079)
Столичные судьи за прошлый год рассмотрели более 2,2 миллиона дел, что на 270 тысяч больше, чем в 2018 году. Несмотря на традиционно самую большую нагрузку среди судей всех регионов страны, это не отразилось на высоком качестве столичного судопроизводства.
Мосгорсуд считается не только самым большим судом в России и Европе, но и самым открытым для участников процесса. Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС Мосгорсуд считается не только самым большим судом в России и Европе, но и самым открытым для участников процесса. Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС
Мосгорсуд считается не только самым большим судом в России и Европе, но и самым открытым для участников процесса. Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС

"Сроки рассмотрения дел в столице в подавляющем большинстве случаев соблюдены, а качество рассмотрения дел судьями всех инстанций остается высоким", - заявила председатель Московского городского суда Ольга Егорова, подводя итоги работы столичных судей в 2019 году. Если говорить о точных цифрах, то правосудие осуществляли 368 мировых судей, 477 судей районных судов и 221 судья Московского городского суда, которые рассмотрели 2 203 679 дел.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Мосгорсуд оставил под стражей генерала ФТС Кизлыка

Что касается актуальной темы исполнения судебных решений, то в прошлом году было реально взыскано более 1 миллиарда рублей. Это, по словам Егоровой, стало возможным в том числе благодаря действующим системам электронного документооборота с ФССП РФ. Рассказала председатель столичной Фемиды и большом количестве дел, которые вызвали повышенный интерес общества. По ее словам, московскими судьями было рассмотрено в сжатые сроки более 2000 дел, связанных с митингами и протестами в столице. Кроме того, первой инстанцией Московского городского суда в августе-сентябре было рассмотрено более 80 дел, связанных с выборами в Московскую городскую Думу. Как отметила Егорова, оперативное рассмотрение этих дел позволило устранить нарушения прав некоторых кандидатов и, как следствие, помогло провести объективные и прозрачные выборы в Мосгордуму.

Продолжая тему открытости и доступности московских судов, председатель Мосгорсуда сообщила, что в прошлом году на Едином портале судов общей юрисдикции Москвы было зафиксировано 90,7 млн просмотров страниц. При этом наиболее посещаемыми были страницы Московского городского суда, Мещанского, Пресненского и Тверского районных судов столицы.

Кроме того, Ольга Егорова обратила внимание на то, что имеющиеся законодательные и правоприменительные проблемы нередко используются недобросовестными участниками судебных споров не для защиты своих прав, а в противоправных интересах, зачастую - мошеннических.

На Едином портале судов общей юрисдикции Москвы было зафиксировано 90,7 млн просмотров страниц

По ее словам, анализ рассматриваемых московскими судьями дел свидетельствует, что нередко сделки совершаются исключительно с целью нанесения вреда контрагенту, третьему лицу, государству.

"Лица, злоупотребляющие своими правами, достигают различных целей: обогащение, необоснованное списание денежных средств, вывод денежных средств за рубеж и другие механизмы", - отметила председатель Мосгорсуда. Она привела несколько примеров таких механизмов. Например, когда в противоправных интересах нередко используется институт договорной подсудности. Когда подсудность изменяется на совершенно другой регион, чтобы затруднить доступ к судопроизводству более слабой стороны гражданских правоотношений.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Мосгорсуд продлил на три месяца арест отцу и сыну Арашуковым

Егорова напомнила, что Верховный суд предпринимал попытки внести изменения в процессуальное законодательство путем исключения статьи о договорной подсудности, однако инициатива тогда была отклонена.

Другой пример - использование механизмов цессии или переуступки прав. Сейчас появились организации и физлица, которые специализируются на скупке за бесценок чужих долгов. Например, скупщику другие физические лица уступают свои права требования к страховой компании по недоплаченному страховому возмещению: скупщик выкупает у пострадавших их право требования за ничтожную сумму, но сам обращается в суд с иском о взыскании всего недоплаченного страхового возмещения. И на основании решения суда податель иска получает уже большие деньги в сравнении с суммами, затраченными на скупку недоплаченных страховых возмещений. При этом в суды от таких истцов одновременно поступает существенное количество исков: в судебной практике столицы были случаи одновременной подачи от 30 до 500 исков. По мнению председателя Мосгорсуда, возникает закономерный вопрос, как о конкретном "скупщике" узнали разные физические лица, недополучившие страховое возмещение.

Ольга Егорова рассказала, как недобросовестные участники используют судебные споры в своих целях. Фото: Олеся Курпяева

Кроме того, Егорова обратила внимание судей и на судебные разбирательства по жилищным спорам, в которых от имени истца действуют представители по доверенности. К примеру, в гражданских спорах, связанных с правом собственности на жилое помещение, нередко выступают представители по доверенности от имени лиц, уже давно умерших. Председатель Мосгорсуда обратила внимание судей на необходимость проверки того, было ли волеизъявление гражданина на подачу иска, на необходимость надлежащего извещения истца, обеспечения его явки в судебное разбирательство, а также установки иных значимых сведений об истце.

Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
Девочка, пять лет прожившая в медцентре, передана органам опеки
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам