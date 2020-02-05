Новости

Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 19:13
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 19:10
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 19:04
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 18:48
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 18:46
Жертвами лавины на востоке Турции стали 33 человека 18:42
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына 18:35
Военные-участники эвакуации россиян из КНР пройдут медобследование 18:33
В "Ленфильме" простятся с экс-главредом Фрижетой Гусакян 18:32
Академия РВСН проведет день открытых дверей 18:30
Дизельный кроссовер Audi Q5 добрался до России 18:10
Приток водохранилищ Симферополя за сутки превысил показатели января 18:08
Полиция задержала живодера, убившего кота на глазах ребенка 18:06
Координация с Кабмином не повлияет на независимость Банка России 18:02
В Австрии из госпиталя сбежала пациентка с подозрением на коронавирус 18:01
Белоусов: Задача экономической части Послания - запуск инвестиционного цикла 17:56
В Петербурге создали плавучие домики для нерп 17:52
Лучший фильм 2019 года станет сериалом 17:40
Количество подключений к платному ТВ упало вдвое 17:29
В ДНР выпустили монету в честь Иосифа Кобзона 17:22
В Великом Новгороде загорелся дом-памятник архитектуры XIX века 17:13
Голикова: Поправки, упрощающие получение маткапитала, готовы 17:09
При пожаре в Псковской области погибли три человека 17:08
В Каталонии судят националиста, напавшего на человека с испанским флагом 16:42
В России предложили изменить правила использования шипованных шин 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 19:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновен с оговоркой

Вынесен вердикт по делу об убийстве полицейского
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Подходит к финишу судебный процесс по делу об убийстве полицейского в московском метро. Сегодня в Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратову.

Коллегия присяжных заседателей при этом указала, что Муратов заслуживает снисхождения. В связи с чем - неизвестно.

Согласно закону, если подсудимый признан присяжными заслуживающим снисхождения, суд не может назначить ему максимальное наказание, предусмотренное вменяемой ему 317-й статьей УК РФ - за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой

Напомним, инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года. Сотрудник полиции Андрей Райский, которому исполнилось 23 года, остановил Муратова для проверки документов. Страж порядка предположил, что пассажир был пьян, и пригласил его для разбирательства в служебное помещение на станции метро "Курская" для составления протокола. Но по пути задержанный попросился в туалет. Там он, по данным следствия, напал на сержанта, выхватил у него из кобуры пистолет и выстрелил ему в голову. А затем сбежал.

Бывший работник кондитерской фабрики "Рот Фронт" Муратов заявил в суде, что хотел сдаться на следующий день после трагедии, но его задержали. Он дал показания на процессе в Мосгорсуде, изложив свою версию случившегося. Однако обвинение поймало подсудимого на нестыковках. Он признался, что когда сержант попросил его проследовать за ним, он в какой-то момент попытался сбежать.

Свидетелей убийства нет.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов