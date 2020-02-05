Подходит к финишу судебный процесс по делу об убийстве полицейского в московском метро. Сегодня в Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратову.

Коллегия присяжных заседателей при этом указала, что Муратов заслуживает снисхождения. В связи с чем - неизвестно.

Согласно закону, если подсудимый признан присяжными заслуживающим снисхождения, суд не может назначить ему максимальное наказание, предусмотренное вменяемой ему 317-й статьей УК РФ - за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года. Сотрудник полиции Андрей Райский, которому исполнилось 23 года, остановил Муратова для проверки документов. Страж порядка предположил, что пассажир был пьян, и пригласил его для разбирательства в служебное помещение на станции метро "Курская" для составления протокола. Но по пути задержанный попросился в туалет. Там он, по данным следствия, напал на сержанта, выхватил у него из кобуры пистолет и выстрелил ему в голову. А затем сбежал.

Бывший работник кондитерской фабрики "Рот Фронт" Муратов заявил в суде, что хотел сдаться на следующий день после трагедии, но его задержали. Он дал показания на процессе в Мосгорсуде, изложив свою версию случившегося. Однако обвинение поймало подсудимого на нестыковках. Он признался, что когда сержант попросил его проследовать за ним, он в какой-то момент попытался сбежать.

Свидетелей убийства нет.