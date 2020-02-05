Сергей Собянин наградил Знаком "За заслуги перед Москвой" Марата Хуснуллина

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил Знаком "За заслуги перед Москвой" вице-премьера Марата Хуснуллина. Это произошло 5 февраля на заседании коллегии стройкомплекса, на котором подводились итоги работы за 2019 год. Проходило оно в концертном зале "Зарядье", который, как заметил мэр Москвы, тоже знак успешной работы московских строителей.

Открывая коллегию, Собянин с улыбкой заметил: "Человек, который должен был сегодня отчитываться, сидит здесь в зале и будет, возможно, еще критиковать нас. Президент дал высокую оценку работе Марата Шакирзяновича в Москве и в знак доверия назначил его заместителем председательства РФ". И продолжил: "Думаю, что опыт, который он приобрел в Казани, в Москве, очень пригодится на федеральном уровне. Хочу от вашего имени поблагодарить его за нашу совместную работу и пожелать ему успехов на новом поприще".

Сообщение о том, что правительство Москвы решило наградить Марат Шакирзяновича почетным знаком "За заслуги перед Москвой" зал встретил аплодисментами.

Хуснуллин критиковать никого не стал. Он от души поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации строительных проектов в столице, и сказал: "Для того, чтобы понять, что имеешь, видимо, надо это потерять. Вот и я за две недели работы на другом посту, понял: "Как же хорошо работать в Москве. И в самом деле, чего не работать? Деньги есть, проекты есть, профессиональная команда есть". И посоветовал собравшимся: "Цените это! И не теряйте темпов строительства. Впереди у Москвы еще много задач".

Журналистам же признался, что среди самых любимых строек к Москве у него - метро и конкретно Большая кольцевая линия, реконструированные "Лужники", парк "Зарядье"... Да разве все московские стройки перечислишь, если столица одной недвижимости сдает в год более 10 миллионов квадратных метров в год?