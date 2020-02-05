Во вторник в столице стартовала ежегодная акция "Списанные книги". На этот раз 210 городских библиотек готовы бесплатно раздать читателям около 120 тысяч книг, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Напомню, впервые портал "Списанные книги" заработал в 2017 году и сразу же привлек внимание более 27 тысяч москвичей. За 3,5 месяца акции они забрали около 250 тысяч изданий. Самыми востребованными стали потрепанные томики классиков Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова, Ивана Тургенева, Николая Гоголя. С тех пор произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, научно-популярные и научно-технические издания, а также периодика разных лет неизменно находят своих владельцев. В общей сложности москвичи забрали уже более 865 тысяч книг. Их места на библиотечных полках заняли книжные новинки.

Получить книги просто - нужно зарегистрироваться на портале knigi.bibliogorod.ru, а после найти и заказать интересующее издание по имени автора или названию произведения. Бронь действует три дня, продлить ее можно дважды. В день один человек может заказать не больше десяти книжек.

Всего на портале зарегистрировались почти 83 тысячи пользователей. На портале их ждут трагедии Уильяма Шекспира, романы Александра Дюма, Жюля Верна, Эриха Марии Ремарка, Федора Достоевского, детские книжки Астрид Линдгрен, Алана Милна и других.