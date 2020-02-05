Новости

Генсек ООН призвал США решить проблему с выдачей виз дипломатам 00:59
"Новая церковь" Украины прекратила полномочия раскольника Филарета 00:58
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе 00:43
Депутат о словах Макрона о Второй мировой: Он ни в чем не разобрался 00:01
В Совфеде оценили сообщения о новых санкциях США по "Северному потоку-2" 04.02.2020
Россиянка погибла в горах Грузии 04.02.2020
Телеканал "Россия 1" показал санаторий для эвакуированных из Китая россиян 04.02.2020
СМИ: Помпео заявил об окончательной потере Украиной Крыма 04.02.2020
Минобороны опровергло обстрел российской военной полиции в Алеппо 04.02.2020
Иран заявил, что продолжит сотрудничать в расследовании авиакатастрофы 04.02.2020
Президент Польши подписал закон о судебной реформе 04.02.2020
На Украине при получении взятки задержан чиновник правительства 04.02.2020
Первый канал отказался от трансляции "Оскара" 04.02.2020
Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке "Вашингтона" 04.02.2020
Пьер Ришар вошел в жюри международного форума в Крыму 04.02.2020
В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам 04.02.2020
Гол Мамаева помог "Ростову" победить "Партизан" 04.02.2020
Мемориал в Маутхаузене дополнят информацией о советских героях 04.02.2020
Трамп предложил "ослам" обвинить Россию в конфузе на голосовании в Айове 04.02.2020
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян 04.02.2020
Технический сбой на съезде демократов в Айове связали с окружением Клинтон 04.02.2020
В Крыму из-за обвала закрыли дорогу на гору Ай-Петри 04.02.2020
В затопленном Горячем Ключе организовали лодочное сообщение 04.02.2020
США и Южная Корея могут провести военные маневры в Калифорнии 04.02.2020
КНДР прекратила транспортное сообщение с внешним миром из-за коронавируса 04.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 00:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Старые знакомые

Библиотеки вновь раздадут списанные книги
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8077)
Во вторник в столице стартовала ежегодная акция "Списанные книги". На этот раз 210 городских библиотек готовы бесплатно раздать читателям около 120 тысяч книг, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Напомню, впервые портал "Списанные книги" заработал в 2017 году и сразу же привлек внимание более 27 тысяч москвичей. За 3,5 месяца акции они забрали около 250 тысяч изданий. Самыми востребованными стали потрепанные томики классиков Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова, Ивана Тургенева, Николая Гоголя. С тех пор произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, научно-популярные и научно-технические издания, а также периодика разных лет неизменно находят своих владельцев. В общей сложности москвичи забрали уже более 865 тысяч книг. Их места на библиотечных полках заняли книжные новинки.

Фото: Андрей Васянин
В московской библиотеке им. Некрасова показывают "Запрещенные книги"

Получить книги просто - нужно зарегистрироваться на портале knigi.bibliogorod.ru, а после найти и заказать интересующее издание по имени автора или названию произведения. Бронь действует три дня, продлить ее можно дважды. В день один человек может заказать не больше десяти книжек.

Всего на портале зарегистрировались почти 83 тысячи пользователей. На портале их ждут трагедии Уильяма Шекспира, романы Александра Дюма, Жюля Верна, Эриха Марии Ремарка, Федора Достоевского, детские книжки Астрид Линдгрен, Алана Милна и других.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны РФ на поставки украинских вагонов
Гендиректором "Почты России" стал Максим Акимов
Путин пообещал гражданство иностранным ученым
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?