У дальних поездов появится новая остановка в Москве

Тысячи пассажиров дальних поездов смогут выходить в столице не только на вокзалах. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, дополнительная остановка запланирована на станции МЦК "Локомотив", на восточном въезде в город.

Как заявляют представители МЖД, это будет удобно пассажирам. Ведь у них появится целый вагон вариантов перемещения по Москве. Можно будет, не доезжая до перегруженного Курского вокзала, в более-менее спокойной обстановке сесть на метро, МЦК, автобусы и такси. ​Технологически это вполне возможно, считают в МЖД. В этом году начнется строительство новых путей между станциями Москва-Каланчевская и Курским вокзалом. Чтобы в нормальном темпе вести работы, нужно будет пустить часть поездов по маршруту МЦК. "Это коснется поездов Белгород - Санкт-Петербург и еще примерно 15 транзитных составов, которые идут с южного направления в сторону Питера", - рассказал "РГ" замдиректора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Александр Чекмарев. Чтобы реализовать проект, придется построить новую платформу на станции Московского кольца "Локомотив", отмечает эксперт.

Сами железнодорожники конкретных прогнозов не дают. Однако соглашаются с тем, что промежуточная станция будет востребованной - число пассажиров, которые для поездки в Москву пользуются транзитными поездами, постоянно растет. И в такой ситуации логично разгрузить Курский вокзал. "Людям будет проще пересесть на метро "Черкизовская", - продолжает Чекмарев. - Сокольническая линия на этом участке не самая загруженная".

Прием транзитников не повлияет на работу московского транспорта, считают в МЖД. "Ласточки" по МЦК и дальние поезда поедут по разным путям, поэтому интервалы на центральном кольце не увеличатся. "Теоретически такие остановки транзитных составов можно предусмотреть и на других станциях МЦК, но пока в этом нет объективной необходимости, - комментирует перспективы представитель транспортного университета. - Иначе у поездов дальнего следования увеличится время в пути, что не слишком выгодно проезжающим".

Прием транзитников не повлияет на работу московского транспорта, считают в МЖД

Есть определенный ресурс у крупного ТПУ "Рязанская", который строится в районе МЦК "Нижегородская". Через этот узел впоследствии может пройти перспективная скоростная магистраль Москва - Казань.