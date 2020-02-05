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05.02.2020 18:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вагон вариантов

У дальних поездов появится новая остановка в Москве
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Тысячи пассажиров дальних поездов смогут выходить в столице не только на вокзалах. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, дополнительная остановка запланирована на станции МЦК "Локомотив", на восточном въезде в город.
На МЦК достаточно построить одну новую платформу - и дальние поезда смогут высадить пассажиров. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ На МЦК достаточно построить одну новую платформу - и дальние поезда смогут высадить пассажиров. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
На МЦК достаточно построить одну новую платформу - и дальние поезда смогут высадить пассажиров. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Как заявляют представители МЖД, это будет удобно пассажирам. Ведь у них появится целый вагон вариантов перемещения по Москве. Можно будет, не доезжая до перегруженного Курского вокзала, в более-менее спокойной обстановке сесть на метро, МЦК, автобусы и такси. ​Технологически это вполне возможно, считают в МЖД. В этом году начнется строительство новых путей между станциями Москва-Каланчевская и Курским вокзалом. Чтобы в нормальном темпе вести работы, нужно будет пустить часть поездов по маршруту МЦК. "Это коснется поездов Белгород - Санкт-Петербург и еще примерно 15 транзитных составов, которые идут с южного направления в сторону Питера", - рассказал "РГ" замдиректора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Александр Чекмарев. Чтобы реализовать проект, придется построить новую платформу на станции Московского кольца "Локомотив", отмечает эксперт.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сами железнодорожники конкретных прогнозов не дают. Однако соглашаются с тем, что промежуточная станция будет востребованной - число пассажиров, которые для поездки в Москву пользуются транзитными поездами, постоянно растет. И в такой ситуации логично разгрузить Курский вокзал. "Людям будет проще пересесть на метро "Черкизовская", - продолжает Чекмарев. - Сокольническая линия на этом участке не самая загруженная".

Прием транзитников не повлияет на работу московского транспорта, считают в МЖД. "Ласточки" по МЦК и дальние поезда поедут по разным путям, поэтому интервалы на центральном кольце не увеличатся. "Теоретически такие остановки транзитных составов можно предусмотреть и на других станциях МЦК, но пока в этом нет объективной необходимости, - комментирует перспективы представитель транспортного университета. - Иначе у поездов дальнего следования увеличится время в пути, что не слишком выгодно проезжающим".

Прием транзитников не повлияет на работу московского транспорта, считают в МЖД

Есть определенный ресурс у крупного ТПУ "Рязанская", который строится в районе МЦК "Нижегородская". Через этот узел впоследствии может пройти перспективная скоростная магистраль Москва - Казань.

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