Отправить письмо, снять деньги в банкомате, оформить паспорт... Занимаясь этими повседневными делами, москвичи смогут еще и заодно проверить сердце. Бесплатные кардиокресла установят в банках, отделениях почты, аэропортах и центрах госуслуг. Как работают эти устройства и что с их помощью можно узнать, выяснил корреспондент "РГ".

Инсульту - нет

"Сердечное" устройство - отечественное, разработали его ученые Сеченовского медуниверситета, специалисты холдинга "Швабе" и компании CardioQVARK. Внешне похоже на обычный стул со спинкой. "Мозг" спрятан внутри - на его "рождение" разработчики потратили целых три года. Пилотные образцы сейчас обкатываются в Университетской больнице N 1 на Большой Пироговской улице, в одной из аптек, церковно-приходской школе, главном офисе "Почты России" и здании "Ростеха". К середине года сотни кардиокресел появятся в других многолюдных местах Москвы. Переговоры с департаментом здравоохранения на этот счет ведутся.

По словам директора Института клинической медицины имени Склифосовского Первого меда Филиппа Копылова, кресла нужны для профилактики инсульта - от него в России умирают чаще всего.

- Смертность по этому показателю - одна из самых высоких в мире, - пояснил в беседе с "РГ" Копылов. - Важно своевременно выявлять людей из группы риска. Например, если вовремя назначить препараты, разжижающие кровь, угроза инсульта снизится на 70%.

Минутное дело

Массовый скрининг населения, уверен заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, можно провести только за счет простых в использовании медицинских изделий, доступ к которым открыт в общественных местах. Кардиокресло - один из вариантов. Вся процедура занимает минуту. В отличие от кабинета ЭКГ раздеваться по пояс здесь не нужно - можно сидеть хоть в куртке. Электроды расположены на рукоятках, за которые и надо подержаться. Устроившись в кресле, активируете нажатием кнопки монитор. Затем регистрируетесь в программе и вводите свои данные: возраст, рост, вес и номер мобильного телефона.

- После обследования по СМС приходит кардиограмма в виде файла, а потом расшифровка с заключением эксперта, - отмечает Филипп Копылов. - Эти данные может использовать любой врач при постановке диагноза.

Монитор кардиокресла активируется одним нажатием кнопки. Пациенту нужно ввести возраст, рост, вес и номер мобильного телефона. Фото: Александр Корольков

Кардиокресло, подчеркивают разработчики, не заменяет врача, оно лишь делает шаг к пациенту за пределами поликлиники. К врачу многие люди идти не спешат, даже чувствуя себя неважно. Тут же, когда кресло прямо вам подскажет, что имеются вполне конкретные патологии, например, синусовая аритмия или тахикардия, брадикардия, экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия и фибрилляция предсердий, глядишь, кто-то задумается и все-таки отправится к доктору.

Посмотри на себя сам

По мнению коммерческого директора биотехнологической компании Inferum Group Алексея Поликаркина, идею о важности регулярных обследований надо, конечно, продвигать, но главное - все-таки делать диагностику предельно простой и доступной каждому. Именно с этой целью, по его словам, два года назад был принят закон о телемедицине. Установка кардиокресел в общественных местах, говорит Поликаркин, движение в этом же направлении.

Кардиокресло не заменяет врача, а лишь делает шаг к пациенту за пределами поликлиники

- Еще недавно среднестатистический пациент шел к врачу только в случае обострения заболевания, обращаться просто так было не принято. Но может оказаться уже поздно, а зачастую и смертельно опасно, - подчеркивает собеседник "РГ". - Исследования ВОЗ подтверждают: на состояние здоровья современного человека влияют уровень и качество медицинской помощи (10-12 процентов), наследственность (20-23 процента), состояние окружающей среды (20-25 процентов) и ответственное отношение самих граждан к своему здоровью и образу жизни (50-55 процентов).

По словам Алексея Поликаркина, внимание к своему здоровью - это не только отказ от вредных привычек, правильное питание и разумная физическая активность. "В первую очередь - регулярный мониторинг своего организма, который позволяет выявлять и решать проблемы на самых ранних стадиях, - объясняет он. - Для сердечно-сосудистых заболеваний это особенно актуально: врачи утверждают, что изменить устрашающую статистику может только ранняя диагностика. Обнаружить едва заметные нарушения работы сердца и вовремя принять меры - гораздо эффективнее, чем пытаться спасти человека, которого привезли на "скорой" с инфарктом или инсультом".

Без регулярных обследований, подчеркивают эксперты, своевременная диагностика невозможна. А вот именно с ними в России проблема: культура ответственного отношения к своему здоровью развита слабо.

- Если на Западе люди уже привыкли делать чек-апы, регулярно сдавать анализы, все чаще проходят генетические тесты и устанавливают приложения для мониторинга за своим образом жизни, большинство россиян по-прежнему отправляются к врачу только тогда, когда игнорировать проблему уже не могут, - констатирует Алексей Поликаркин.

С тем, что кардиокресла в общественных местах не помешают, согласен и клинический психолог Андрей Смирнов. По его словам, рядом с устройствами нужно установить табличку с надписью: диагноз может поставить только врач на очном приеме. Отмечает еще один нюанс: при скоплении народа или нервной беседе в банке пульс и давление могут заметно повышаться. Человек, полагает Смирнов, может испугаться и начать искать у себя признаки серьезных заболеваний.

Но есть и обратная сторона медали. "Испугавшись, он поспешит на консультацию к специалисту, и вот тут-то ему придется пройти серьезное исследование сердечно-сосудистой системы, - поясняет психолог. - Это может оказаться благом для многих, а кому-то даже спасет жизнь, так как люди порой не чувствуют повышенного давления, хотя имеют артериальную гипертензию, которая чревата инсультом и другими неприятностями".

Кстати

Первые результаты

За четыре дня ассамблеи "Здоровая Москва" обследование с помощью кардиокресла прошли больше тысячи человек, у 31 из них выявлена фибрилляция предсердий. Им предложили пройти дополнительное обследование у кардиолога.

А в подмосковных Мытищах сейчас тестируют персональный электрокардиограф: достаточно подключить к смартфону и приложить пальцы к датчикам, как он запишет кардиограмму и при необходимости отправит ее врачу. С его помощью обследовано свыше 3,5 тысячи человек, у 117 из них выявлены сердечные нарушения.