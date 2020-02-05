В каких регионах жильцы чаще всего жалуются на услуги ЖКХ

Больше всего жалоб на качество жилищно-коммунальных услуг, которые граждане отправили на "горячие линии" Национального центра "ЖКХ Контроль" поступило из Тверской области - 2474 обращения, подсчитали эксперты. Это 8,86 процента от общего числа жалоб жильцов и собственников квартир в прошлом году (исследование центра по регионам есть в распоряжении "Российской газеты").

На втором месте Тульская область - 1972 жалобы (7 процентов). На третьем - Кировская область - 948 жалоб (3,4 процента).

В топ-10 самых активных жалобщиков на услуги ЖКХ оказались также жители Воронежской области, Татарстана, Смоленской области, Красноярского края, Челябинской, Курганской и Самарской областей (от 844 до 629 жалоб).

Со всей страны их набралось более 27,9 тысячи.

На что чаще всего жаловались? В каждом регионе по-своему. В лидере - Тверской области - жильцы больше всего недовольны, как управляют их домами. Эти жалобы составили 14,6 процента. А также, как вывозят мусор (10,7 процента) и организуют капремонт (7,8 процента). Всего десятую долю процента уступила твердым коммунальном отходам (ТКО) плата за жилищно-коммунальные услуги.

В Тульской области иной расклад. Здесь нервы жильцам с большим отрывом от других проблем изрядно потрепал мусор. Претензии на то, как организована в регионе работа с ТКО, составили 40,2 процента от всех жалоб. Кроме того, недовольны жители Тульской области состоянием и содержанием своих домов (15,4 процента жалоб). И только потом идет плата - 15 процентов, а также управление домами - 6,2 процента. Остальное по сравнению с этими проблемами получилось так - по мелочи.

В Кировской области, замыкающей тройку лидеров, больше всего жильцов расстраивают благоустройство дворов - 48,6 процента жалоб. И качество жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) - 20,2 процента. И только 8,5 процента обращений было посвящено плате за услуги.

Как заметила исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, "начисление платы за ЖКУ перестает быть главной проблемой, беспокоящей граждан". Что и подтверждает исследование. Хотя, все опять же зависит от региона. Больше всего таких обращений в Тульской области - 295 жалоб, в Красноярском крае - 210 и в Татарстане - 201 обращение.

А хотите знать, где в России не любят жаловаться на проблемы с ЖКХ? В пятерку самых малочисленных по критическим обращениям вошли Карачаево-Черкесия, Хакасия, Чечня, Калужская область и Адыгея - от 30 до 55 жалоб за год.