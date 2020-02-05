Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Леонтьева 
05:00 05.02.2020

В каких регионах жильцы чаще всего жалуются на услуги ЖКХ

Больше всего жалоб на качество жилищно-коммунальных услуг, которые граждане отправили на "горячие линии" Национального центра "ЖКХ Контроль" поступило из Тверской области - 2474 обращения, подсчитали эксперты. Это 8,86 процента от общего числа жалоб жильцов и собственников квартир в прошлом году (исследование центра по регионам есть в распоряжении "Российской газеты").
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На втором месте Тульская область - 1972 жалобы (7 процентов). На третьем - Кировская область - 948 жалоб (3,4 процента).

В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей

В топ-10 самых активных жалобщиков на услуги ЖКХ оказались также жители Воронежской области, Татарстана, Смоленской области, Красноярского края, Челябинской, Курганской и Самарской областей (от 844 до 629 жалоб).

Со всей страны их набралось более 27,9 тысячи.

На что чаще всего жаловались? В каждом регионе по-своему. В лидере - Тверской области - жильцы больше всего недовольны, как управляют их домами. Эти жалобы составили 14,6 процента. А также, как вывозят мусор (10,7 процента) и организуют капремонт (7,8 процента). Всего десятую долю процента уступила твердым коммунальном отходам (ТКО) плата за жилищно-коммунальные услуги.

В Тульской области иной расклад. Здесь нервы жильцам с большим отрывом от других проблем изрядно потрепал мусор. Претензии на то, как организована в регионе работа с ТКО, составили 40,2 процента от всех жалоб. Кроме того, недовольны жители Тульской области состоянием и содержанием своих домов (15,4 процента жалоб). И только потом идет плата - 15 процентов, а также управление домами - 6,2 процента. Остальное по сравнению с этими проблемами получилось так - по мелочи.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
В Ростове жителям многоэтажки вернули около 1 млн рублей за услуги ЖКХ

В Кировской области, замыкающей тройку лидеров, больше всего жильцов расстраивают благоустройство дворов - 48,6 процента жалоб. И качество жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) - 20,2 процента. И только 8,5 процента обращений было посвящено плате за услуги.

Как заметила исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, "начисление платы за ЖКУ перестает быть главной проблемой, беспокоящей граждан". Что и подтверждает исследование. Хотя, все опять же зависит от региона. Больше всего таких обращений в Тульской области - 295 жалоб, в Красноярском крае - 210 и в Татарстане - 201 обращение.

А хотите знать, где в России не любят жаловаться на проблемы с ЖКХ? В пятерку самых малочисленных по критическим обращениям вошли Карачаево-Черкесия, Хакасия, Чечня, Калужская область и Адыгея - от 30 до 55 жалоб за год.

Сейчас читают

Недвижимость
04.02.2020

Кадастровая палата сообщила о сокращении сроков получения сведений о жилье

Кадастровая палата сообщила о сокращении сроков получения сведений о жилье

Средний срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости составил 2 дня, сообщает Федеральная кадастровая палата. При этом жители 37 регионов могли получать выписки всего за один день

Ипотека
04.02.2020

Как изменился за год портрет ростовского ипотечника

Как изменился за год портрет ростовского ипотечника

Средний размер ипотечного кредита в Ростовской области вырос за последний год сразу на 14 процентов, причем заемщики стали покупать больше трехкомнатных квартир. Аналитики также отметили, что приобретением квартир интересуются все больше холостых людей

ЖКХ
03.02.2020

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

На 50 тысяч рублей могут оштрафовать жильцов многоквартирных домов, если они будут шумно вести себя в период с 23:00 до 7:00. Соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс разработала группа депутатов Госдумы