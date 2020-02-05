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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Конвой его величества

"Империя и Кавказ" показывает шедевры оружейного искусства
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8077)
В музее декоративного искусства открылась необычная выставка "Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX - начало XX века". Ее экспозиции через военный быт и оружие рассказывают о войнах на Кавказе и в Закавказье в XIX веке, знаменитом на весь мир кавказском оружии и культуре военной службы.

Один из ключевых посылов выставки - как после серии войн Российской империи с двумя другими империями, Османской (Турция) и Персидской (Иран), а также попавшими в перекрестье имперских амбиций кавказскими горцами начали складываться кавказская культурная традиция и кавказское сообщество.

Фото: Елена Яковлева
В Москве открылась мультимедийная выставка Эрмитажа

Через регалии горцев, русских казаков и солдат выставка рассказывает, какие земли были присоединены к России и как бывшие враги становились воинствующими, а потом культурными соседями. Это показано через материальную культуру. Например, через личные вещи генерал-фельдмаршала князя А.И. Барятинского, завоевавшего Восточный Кавказ, и противостоявшего ему имама Шамиля. Знакомство с бытом и перепиской этих героев Кавказской войны объясняет, как Кавказская война запустила механизм сложного культурного взаимовлияния России и Кавказа.

Один из впечатляющих разделов - оружие. Особое внимание уделено оружейным центрам Инчхе, Амузги (оба Дагестан), Тбилиси (Грузия), Курчалой (Чечня), Нальчик (Кабардино-Балкария) и знаменитым мастерам Кавказа. Многие уникальные предметы холодного и огнестрельного оружия из частных коллекций не имеют аналогов в музейных собраниях и показываются впервые. Это знаменитые кинжалы черкесских мастеров Базалая и Чиллы, клинки тифлисского мастера Геурка Элиарова, пистолеты, произведения ювелира Иосифа Папова и много еще чего, что лучше видеть своими глазами.

Особый раздел посвящен Собственному Его Императорского Величества Конвою - уникальному военному формированию. Оно охраняло императора и его семью. Сначала в Конвое служили представители множества народов Северного Кавказа и Закавказья - линейные, кубанские и терские казаки, крымские татары, грузины, осетины и представители многих других кавказских народов. Позже, к началу XX века, жизнь на Кавказе стала более мирной, чем сто лет назад, и оружие постепенно превратилось из военного атрибута в элемент национального костюма.

Уникальное оружие из частных коллекций не имеет аналогов и показывается впервые

Однако с началом Первой мировой войны кинжалы и шашки кавказских горцев вновь потребовались для защиты Родины. В августе 1914 года из добровольцев - жителей Северного Кавказа и Закавказья, не подлежавших призыву, была сформирована Кавказская туземная конная дивизия. В историю она вошла еще как кавказская "Дикая дивизия". Выставка рассказывает о том, как ее участники стали героями Первой мировой войны, как и почему они были разделены на "белых" и "красных", а потом несправедливо забыты.

Выставка работает до 5 апреля.

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