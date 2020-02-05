В Москве открылась выставка, посвященная Валааму

5 февраля в полдень в Москве, в Галерее под открытым небом на центральной аллее Тверского бульвара, открылась фотовыставка про Валаам.

Название выставки "Дивный остров Валаам" цитирует гимн Валаамской обители XIX века. На фотографиях - взгляд "изнутри", знаменитый монастырь снимала живущая в нем братия: иноки, послушники, трудники, монахи, включая и игумена монастыря епископа Панкратия.

Жанр у фоторассказов самый разный - от живописных пейзажей и психологических портретов до картин церковной жизни и бытовых зарисовок, являющих удивительное переплетение человеческого и божественного в монастырской жизни.

Архипелаг Валаам в Ладожском озере - это одновременно и православная святыня, и памятник русского зодчества, и природный парк. Ежегодно здесь бывают тысячи паломников и туристов. Кто-то приезжает за новыми впечатлениями, кто-то бежит от суеты больших городов, а кто-то ищет убежище от страстей и разочарований. Но на Валааме всем им открывается большой мир красоты и покоя, величественной природы и величественных творений человеческих рук.