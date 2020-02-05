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05.02.2020 21:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома. Полицейские нашли его на дороге и вернули родителям, рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

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Выяснилось, что 6-летний мальчик сбежал из детсада во время тихого часа. Прохожие обратили внимание на одиноко бредущего по Пятницкому шоссе дошкольника и вызвали полицию. Полицейские забрали мальчика, а потом вернули родителям.

Материалы проверки по этому происшествию переданы в Тушинский отдел ГСУ СК столицы.

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