В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома. Полицейские нашли его на дороге и вернули родителям, рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Выяснилось, что 6-летний мальчик сбежал из детсада во время тихого часа. Прохожие обратили внимание на одиноко бредущего по Пятницкому шоссе дошкольника и вызвали полицию. Полицейские забрали мальчика, а потом вернули родителям.

Материалы проверки по этому происшествию переданы в Тушинский отдел ГСУ СК столицы.