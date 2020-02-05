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05.02.2020 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, тело мальчика нашла его мама, когда сегодня утром вернулась после работы в свою квартиру в Домодедово.

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Муж объяснил, что именно он убил сына. Женщина выбежала на улицу и вызвала полицию.

Прибывшие следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Мужчину из-за неадекватного поведения доставили в местный психоневрологический диспансер. Оперативники изучают все детали трагедии.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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