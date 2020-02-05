В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, тело мальчика нашла его мама, когда сегодня утром вернулась после работы в свою квартиру в Домодедово.

Муж объяснил, что именно он убил сына. Женщина выбежала на улицу и вызвала полицию.

Прибывшие следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Мужчину из-за неадекватного поведения доставили в местный психоневрологический диспансер. Оперативники изучают все детали трагедии.