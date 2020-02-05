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05.02.2020 00:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Барби на коляске

В столичных магазинах появились куклы с инвалидностью
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8077)
Самый желанный подарок для девочек - кукла, - становится ближе к жизни. Рядом с идеальными красавицами в роскошных платьях на полках в детских магазинах Москвы появились Барби в джинсах и кедах, с разными прическами и даже цветом кожи. Последняя новинка, которая уже покорила сердца детей - кукла в инвалидной коляске. Корреспонденты "РГ" пошли в магазин и познакомились с покупателями необычной куклы.
Барби в инвалидном кресле - одна из самых популярных кукол в магазине игрушек. Фото: Михаил Синицын/ РГ Барби в инвалидном кресле - одна из самых популярных кукол в магазине игрушек. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Барби в инвалидном кресле - одна из самых популярных кукол в магазине игрушек. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Семилетняя Богдана осторожно рассматривает детали инвалидной коляски, в которой сидит на магазинной полке красотка Барби. "У нас дома целая коллекция кукол, например, есть феи, русалки, девочки-мулатки, но такую, с инвалидностью, мы видим впервые и ребенка она явно заинтересовала", - делится впечатлениями с "РГ" мама Светлана Синица. Купить новинку они так и не решились, пообещав продавцу вернуться за ней. Справедливости ради замечу, что стоит Барби в инвалидной коляске дороже красотки - 2159 рублей. И это по акции, которая еще снизила стоимость на 540 рублей.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах

"Первые поставки кукол начались в декабре, и под Новый год многие родители выбирали именно ее на подарок детям, которые уже знали о ее существовании", - рассказывает начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний "Детский мир" Надежда Киселева. По ее словам, в числе "плюсов" покупатели игрушки отмечают и стильную современную одежду куклы, и саму коляску, которая сделана, как настоящая: все колеса крутятся, а большие можно зафиксировать, есть тормоза, регулируется подножка. В комплекте с куклой есть даже пандус, который ребенок может пристроить к кукольному дому.

"Редкая и правильная игрушка, - оставила отзыв москвичка Анна Абрамова. - Можно играть, донося до ребенка то, что люди бывают разные. Игрушка может помочь адаптироваться и детям, которые сами вынуждены пользоваться коляской".

После игры с Барби в инвалидной коляске дети без особенностей развития с большей вероятностью подружатся с ребенком-инвалидом, встретив его в реальной жизни, уверена кандидат психологических наук и вице-президент Ассоциации практических психологов и коучей Армине Воронова: "Благодаря игре ребенок познает окружающий мир. Важно, покупая такую игрушку, родители должны понимать, что ребенка нужно учить в нее играть. Нужно объяснить, как выстраивать отношения с инвалидами - не жалеть, а воспринимать их как полноценных членов социума".

В комплекте с куклой есть даже пандус, который ребенок может пристроить к кукольному дому

По словам психолога, такую игрушку можно использовать в игровой терапии, например, в детских садах и школах. К тому же скоро в магазинах столицы появятся и другие куклы с инвалидностью, например, Барби с нарушением пигментации кожи, со съемной ногой-протезом, с пышной фигурой и даже лысые куклы.

"Куклы с инвалидностью не будут пользоваться популярностью в семьях с детьми-инвалидами, так как большинство из них живут с верой в лучшее. Скорее, их купят коллекционеры", - считает Надежда Киселева. А мнения в Сети по поводу новинок разделились. Одни считают, что такие игрушки помогут детям-инвалидам. Других возмущает то, что детям демонстрируют все "несправедливости жизни". Они шутят: "Не хватает еще куклы-трансгендера".

Справка "РГ"

В Москве проживают около 40 тысяч детей-инвалидов. Город старается сделать их жизнь максимально комфортной - разрабатывая для них современные программы реабилитации, открывая инклюзивные школы, гарантируя летний отдых на море. Но главное - создание безбарьерной среды, на которую в 2020 году предусмотрено более 1,2 млрд рублей из столичного бюджета.

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