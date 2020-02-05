В Тульском кремле журналистам показали раритеты выставки "Неизвестная Тула", которая откроется в феврале. Подготовку к юбилею, благоустройство самого кремля и окружающего пространства предваряли масштабные археологические исследования. По словам заместителя директора института археологии РАН по науке Аси Энговатовой, уникальные находки заставляют всерьез задуматься об истоках.

Во время раскопок в исторической части Тулы на улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади, проводимых в 2017-2018 годах, было найдено более 1,5 тысячи предметов, рассказывающих о жизни города. На экспозиции "Неизвестная Тула" представлено 250 раритетов.

- К сожалению, письменные источники, затрагивая социально-экономические и политические вопросы, содержат мало информации о материальной культуре туляков, их быте, занятиях, интересах. Археология в определенном смысле позволяет восполнить этот пробел, - рассуждает заведующий отделом археологии Тульского областного объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Юрий Екимов.

Подготовка к юбилею открыла археологам древние мостовые, участки городских усадеб, остатки жилых и хозяйственных построек, участок тульского торга XVIII века с глубокими кирпичными подвалами, захоронения кладбищ... И конечно, обнаружились те самые детали, из которых можно сложить мозаику исторического прошлого. Так, одна из неожиданных находок - серебряная деньга рязанского князя Олега Ивановича.

- Просто так серебряные деньги не находят, - поясняет Энговатова. - Меньше сантиметра в диаметре, а дает пищу для исследований историков. Позволяет говорить о предыстории строительства Тульского кремля. Это время, предшествовавшее появлению города. Деньгу потеряли в конце XIV века, что говорит о нахождении рядом большого поселения. Это серьезно изменяет понимание того, почему крепость построили здесь.

На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы выделено около двух миллиардов рублей

Среди экспонатов - кованые элементы ворот, дверей, ставен, фрагменты чугунных оград и крылец с затейливым орнаментом, любимые археологами глиняные черепки. "Битую посуду никто не перемещает, это не украшения. Системы уборки мусора не было, поэтому это достоверная фиксация жизни. Ножи, пряжки - все это потерянные вещи в культурном слое, очень хорошо характеризующие быт", - рассуждает Ася Энговатова.

Археологические исследования установили и то, какими были туляки в XVI веке. Средний возраст - 30 лет. Рост женщин - 165 сантиметров, мужчин - на десять сантиметров выше. Больные зубы, как правило, пародонтоз, жизнь в постоянном стрессе. Все это восстановлено по найденным останкам двух мужчин и женщины, живших 500 лет назад.

- Сложно представить, но, говоря подробно о жителях XVI века, понимаешь, насколько лучше стали жить уже в XIX веке, - рассуждает Энговатова. - Современные методы исследований дают возможность узнать многое: например, зубной камень скажет, чем питались. Это будет первое комплексное исследование жизни туляков.

О многих обычаях рассказывают и другие находки. Например, на экспозиции есть "орленый аршин". Это мера длины, на концах которой изображали орлов, чтобы не было соблазна его укоротить, - средневековая стандартизация и госконтроль. Или же весовая гирька без клейма. Юрий Екимов предполагает, что с такими гирьками в рукаве выходили на ночную охоту лихие люди. Любопытны и ритуальные предметы. Например, была такая погребальная обувь, где шов со стороны подошвы, ходить в ней нельзя.

Но одно дело - выставка раритетов и совсем другое - так называемое археологическое окно. Пока еще идут споры о том, каким конкретно это окно будет, но к лету оно появится. Это законсервированный археологический раскоп, в который можно будет заглянуть как заглянуть в историю онлайн.

Археолог Юрий Екимов показывает уникальные раритеты Тульского кремля. Фото: Александра Шулепов

Реставрация Успенского собора также идет полным ходом, но завершение планируется лишь к 2022 году. По словам историков, это было первое каменное здание Тулы, а строительство более крупного храма - свидетельство бурного роста города в XVI веке. Современный собор был построен в XVII веке. Его расписывали ярославские мастера в лучших традициях своей школы периода ее расцвета. Как рассказал художник-реставратор Владимир Снытин, роспись велась 36 мастерами под руководством Афанасия Шустова. Уникальность ее в том, что это не обычная фреска, а иконопись на стенах. По словам реставратора, это редчайшее произведение искусства, такие храмы можно пересчитать по пальцам.

Справка "РГ"

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Он был построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей, к 1630 году их насчитывалось свыше сорока. Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около двух миллиардов рублей.