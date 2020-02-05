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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Загляни под землю

В Тульском кремле, 500-летие которого будет отмечаться в сентябре этого года, выставили уникальные находки
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
В Тульском кремле журналистам показали раритеты выставки "Неизвестная Тула", которая откроется в феврале. Подготовку к юбилею, благоустройство самого кремля и окружающего пространства предваряли масштабные археологические исследования. По словам заместителя директора института археологии РАН по науке Аси Энговатовой, уникальные находки заставляют всерьез задуматься об истоках.
Журналистов впервые пустили на колокольню Успенского собора, откуда Тульский кремль виден как на ладони. Фото: Александра Шулепов Журналистов впервые пустили на колокольню Успенского собора, откуда Тульский кремль виден как на ладони. Фото: Александра Шулепов
Журналистов впервые пустили на колокольню Успенского собора, откуда Тульский кремль виден как на ладони. Фото: Александра Шулепов

Во время раскопок в исторической части Тулы на улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади, проводимых в 2017-2018 годах, было найдено более 1,5 тысячи предметов, рассказывающих о жизни города. На экспозиции "Неизвестная Тула" представлено 250 раритетов.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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- К сожалению, письменные источники, затрагивая социально-экономические и политические вопросы, содержат мало информации о материальной культуре туляков, их быте, занятиях, интересах. Археология в определенном смысле позволяет восполнить этот пробел, - рассуждает заведующий отделом археологии Тульского областного объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Юрий Екимов.

Подготовка к юбилею открыла археологам древние мостовые, участки городских усадеб, остатки жилых и хозяйственных построек, участок тульского торга XVIII века с глубокими кирпичными подвалами, захоронения кладбищ... И конечно, обнаружились те самые детали, из которых можно сложить мозаику исторического прошлого. Так, одна из неожиданных находок - серебряная деньга рязанского князя Олега Ивановича.

- Просто так серебряные деньги не находят, - поясняет Энговатова. - Меньше сантиметра в диаметре, а дает пищу для исследований историков. Позволяет говорить о предыстории строительства Тульского кремля. Это время, предшествовавшее появлению города. Деньгу потеряли в конце XIV века, что говорит о нахождении рядом большого поселения. Это серьезно изменяет понимание того, почему крепость построили здесь.

На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы выделено около двух миллиардов рублей

Среди экспонатов - кованые элементы ворот, дверей, ставен, фрагменты чугунных оград и крылец с затейливым орнаментом, любимые археологами глиняные черепки. "Битую посуду никто не перемещает, это не украшения. Системы уборки мусора не было, поэтому это достоверная фиксация жизни. Ножи, пряжки - все это потерянные вещи в культурном слое, очень хорошо характеризующие быт", - рассуждает Ася Энговатова.

Фото: Предоставлено РГГУ
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Археологические исследования установили и то, какими были туляки в XVI веке. Средний возраст - 30 лет. Рост женщин - 165 сантиметров, мужчин - на десять сантиметров выше. Больные зубы, как правило, пародонтоз, жизнь в постоянном стрессе. Все это восстановлено по найденным останкам двух мужчин и женщины, живших 500 лет назад.

- Сложно представить, но, говоря подробно о жителях XVI века, понимаешь, насколько лучше стали жить уже в XIX веке, - рассуждает Энговатова. - Современные методы исследований дают возможность узнать многое: например, зубной камень скажет, чем питались. Это будет первое комплексное исследование жизни туляков.

О многих обычаях рассказывают и другие находки. Например, на экспозиции есть "орленый аршин". Это мера длины, на концах которой изображали орлов, чтобы не было соблазна его укоротить, - средневековая стандартизация и госконтроль. Или же весовая гирька без клейма. Юрий Екимов предполагает, что с такими гирьками в рукаве выходили на ночную охоту лихие люди. Любопытны и ритуальные предметы. Например, была такая погребальная обувь, где шов со стороны подошвы, ходить в ней нельзя.

Но одно дело - выставка раритетов и совсем другое - так называемое археологическое окно. Пока еще идут споры о том, каким конкретно это окно будет, но к лету оно появится. Это законсервированный археологический раскоп, в который можно будет заглянуть как заглянуть в историю онлайн.

Археолог Юрий Екимов показывает уникальные раритеты Тульского кремля. Фото: Александра Шулепов

Реставрация Успенского собора также идет полным ходом, но завершение планируется лишь к 2022 году. По словам историков, это было первое каменное здание Тулы, а строительство более крупного храма - свидетельство бурного роста города в XVI веке. Современный собор был построен в XVII веке. Его расписывали ярославские мастера в лучших традициях своей школы периода ее расцвета. Как рассказал художник-реставратор Владимир Снытин, роспись велась 36 мастерами под руководством Афанасия Шустова. Уникальность ее в том, что это не обычная фреска, а иконопись на стенах. По словам реставратора, это редчайшее произведение искусства, такие храмы можно пересчитать по пальцам.

Справка "РГ"

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Он был построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей, к 1630 году их насчитывалось свыше сорока. Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около двух миллиардов рублей.

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