Власти готовы поддержать социальных предпринимателей

Новости

Генсек ООН призвал США решить проблему с выдачей виз дипломатам 00:59
"Новая церковь" Украины прекратила полномочия раскольника Филарета 00:58
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе 00:43
Депутат о словах Макрона о Второй мировой: Он ни в чем не разобрался 00:01
В Совфеде оценили сообщения о новых санкциях США по "Северному потоку-2" 04.02.2020
Россиянка погибла в горах Грузии 04.02.2020
Телеканал "Россия 1" показал санаторий для эвакуированных из Китая россиян 04.02.2020
СМИ: Помпео заявил об окончательной потере Украиной Крыма 04.02.2020
Минобороны опровергло обстрел российской военной полиции в Алеппо 04.02.2020
Иран заявил, что продолжит сотрудничать в расследовании авиакатастрофы 04.02.2020
Президент Польши подписал закон о судебной реформе 04.02.2020
На Украине при получении взятки задержан чиновник правительства 04.02.2020
Первый канал отказался от трансляции "Оскара" 04.02.2020
Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке "Вашингтона" 04.02.2020
Пьер Ришар вошел в жюри международного форума в Крыму 04.02.2020
В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам 04.02.2020
Гол Мамаева помог "Ростову" победить "Партизан" 04.02.2020
Мемориал в Маутхаузене дополнят информацией о советских героях 04.02.2020
Трамп предложил "ослам" обвинить Россию в конфузе на голосовании в Айове 04.02.2020
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян 04.02.2020
Технический сбой на съезде демократов в Айове связали с окружением Клинтон 04.02.2020
В Крыму из-за обвала закрыли дорогу на гору Ай-Петри 04.02.2020
В затопленном Горячем Ключе организовали лодочное сообщение 04.02.2020
США и Южная Корея могут провести военные маневры в Калифорнии 04.02.2020
КНДР прекратила транспортное сообщение с внешним миром из-за коронавируса 04.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 00:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Помочь тем, кто помогает

Власти готовы поддержать социальных предпринимателей
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8077)
Перечень социальных предприятий появится в ближайшее время в столице, а затем - и специальные меры поддержки для стимулирования их развития. Получить социальный статус просто: для этого компании достаточно подать заявку и пакет необходимых документов. Об этом "РГ" сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Статус социального предприятия можно получить после рассмотрения заявки специальной комиссией, - объяснил он. - Попасть в перечень могут организации, зарегистрированные на территории Москвы в качестве налогоплательщика. Прием заявок будет идти в два этапа, обращения принимаются с 1 февраля по 1 марта и с 1 марта по 1 мая".

Фото: iStock
Налоговая служба разъяснила, как предпринимателям стать самозанятыми

Критерии для получения статуса социального предприятия определил федеральный закон, принятый в прошлом году. Он предусмотривает четыре категории таких компаний. Первые - те, кто трудоустраивает социально незащищенных людей, будь то инвалиды, многодетные, пенсионеры и другие. Причем доля таких сотрудников должна быть не меньше 50%. Признаются социальными предприятиями и те, кто реализует товары и услуги, производимые социально незащищенными людьми, производят предназначенные для них товары и оказывают им услуги, а также занимаются работой, направленной на достижение социально значимых целей. Причем в этих случаях компания должна иметь долю доходов от социальной деятельности не менее 50% по итогам предыдущего года.

Впрочем, у самих социальных предпринимателей есть вопросы к формальным признакам их оценки. Например, премию правительства Москвы "Прорыв года" в номинации "Социально ответственный бизнес года" в прошлом году получила основатель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова. Ее бизнес помогает родителям находить проверенных нянь, а пенсионерам иметь работу, связанную с детьми. Но попадает ли он под критерии социального предприятия?

Получить социальный статус просто - достаточно подать заявку

- Надеюсь, что да, - сказала "РГ" Линькова. - Но у меня есть сомнение в том, что единые критерии оценки социальных предприятий будут рабочими. Например, рекрутинговая компания помимо своей обычной работы занимается трудоустройством и адаптацией людей с инвалидностью. Чтобы попасть в реестр, ей нужно иметь в штате людей с инвалидностью? Скорее всего, нет. А являются ли они социально ориентированными? Очевидно, что да. И таких примеров много.

Линькова отмечает, что поддерживать социальных предпринимателей нужно, поскольку они несут дополнительную нагрузку и им зачастую сложнее быть рентабельными. Сама предпринимательница говорит, что уже сейчас пользуется разными мерами поддержки столичных властей и при обращении за помощью никогда не получала отказа за все годы работы.

Прямая речь

Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве:

Компании, которые дают работу социально незащищенным москвичам и помогают им жить лучше, безусловно, нуждаются в поддержке со стороны города, поскольку решают общую с городом задачу. Создание перечня таких компаний - первый шаг на пути определения конкретных мер их поддержки, это позволит понять, сколько в Москве таких компаний, в каких сферах они работают. Впоследствии это может стимулировать и появление новых социальных предприятий, если, к примеру, удастся заинтересовать предпринимателей в найме сотрудников социально уязвимых категорий.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны РФ на поставки украинских вагонов
Гендиректором "Почты России" стал Максим Акимов
Путин пообещал гражданство иностранным ученым
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью