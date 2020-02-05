Власти готовы поддержать социальных предпринимателей

Перечень социальных предприятий появится в ближайшее время в столице, а затем - и специальные меры поддержки для стимулирования их развития. Получить социальный статус просто: для этого компании достаточно подать заявку и пакет необходимых документов. Об этом "РГ" сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Статус социального предприятия можно получить после рассмотрения заявки специальной комиссией, - объяснил он. - Попасть в перечень могут организации, зарегистрированные на территории Москвы в качестве налогоплательщика. Прием заявок будет идти в два этапа, обращения принимаются с 1 февраля по 1 марта и с 1 марта по 1 мая".

Критерии для получения статуса социального предприятия определил федеральный закон, принятый в прошлом году. Он предусмотривает четыре категории таких компаний. Первые - те, кто трудоустраивает социально незащищенных людей, будь то инвалиды, многодетные, пенсионеры и другие. Причем доля таких сотрудников должна быть не меньше 50%. Признаются социальными предприятиями и те, кто реализует товары и услуги, производимые социально незащищенными людьми, производят предназначенные для них товары и оказывают им услуги, а также занимаются работой, направленной на достижение социально значимых целей. Причем в этих случаях компания должна иметь долю доходов от социальной деятельности не менее 50% по итогам предыдущего года.

Впрочем, у самих социальных предпринимателей есть вопросы к формальным признакам их оценки. Например, премию правительства Москвы "Прорыв года" в номинации "Социально ответственный бизнес года" в прошлом году получила основатель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова. Ее бизнес помогает родителям находить проверенных нянь, а пенсионерам иметь работу, связанную с детьми. Но попадает ли он под критерии социального предприятия?

Получить социальный статус просто - достаточно подать заявку

- Надеюсь, что да, - сказала "РГ" Линькова. - Но у меня есть сомнение в том, что единые критерии оценки социальных предприятий будут рабочими. Например, рекрутинговая компания помимо своей обычной работы занимается трудоустройством и адаптацией людей с инвалидностью. Чтобы попасть в реестр, ей нужно иметь в штате людей с инвалидностью? Скорее всего, нет. А являются ли они социально ориентированными? Очевидно, что да. И таких примеров много.

Линькова отмечает, что поддерживать социальных предпринимателей нужно, поскольку они несут дополнительную нагрузку и им зачастую сложнее быть рентабельными. Сама предпринимательница говорит, что уже сейчас пользуется разными мерами поддержки столичных властей и при обращении за помощью никогда не получала отказа за все годы работы.

Прямая речь

Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве:

Компании, которые дают работу социально незащищенным москвичам и помогают им жить лучше, безусловно, нуждаются в поддержке со стороны города, поскольку решают общую с городом задачу. Создание перечня таких компаний - первый шаг на пути определения конкретных мер их поддержки, это позволит понять, сколько в Москве таких компаний, в каких сферах они работают. Впоследствии это может стимулировать и появление новых социальных предприятий, если, к примеру, удастся заинтересовать предпринимателей в найме сотрудников социально уязвимых категорий.