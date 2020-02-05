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05.02.2020 00:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Агрегатор честности

За передачу заказов бомбилам будут штрафовать
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8077)
Каждый третий московский таксист, вызванный через популярные приложения, нарушает правила работы. Или вовсе катается без лицензии. К таким выводам пришли в столичной торгово-промышленной палате в ходе недавнего эксперимента.

Как рассказал "РГ" глава комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко, ситуацию может изменить федеральный закон о такси, проект которого уже готов к первому чтению в Госдуме.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Законопроект особенно актуален для Москвы, где более 30% горожан хотя бы раз в месяц ездят на такси. Одной из его главных новаций станет ужесточение требований к агрегаторам. Ведь сейчас они находятся вне правового поля. И если таксист, к примеру, нахамил или распустил руки, то виноват таксопарк. Агрегатор - лишь платформа для передачи заказов. Хотя заказы попадают к нелегалам чаще всего именно по их вине.

Передавать вызовы такси людям, которые работают без разрешительных документов, агрегаторам запрещено и сейчас. Но беда в том, что за нарушение запрета они ответственности не несут. Законопроект предлагает наделить уполномоченные органы (в Москве это департамент транспорта) правом штрафовать агрегаторов за такие нарушения на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Более 30% горожан хотя бы раз в месяц ездят на такси

Пока же рвачи-бомбилы запросто могут встретиться вам и под маской вполне приличного таксомотора. Крупные агрегаторы в приватных беседах объясняют: такое бывает, когда лицензии по каким-то причинам аннулируют, а они не успевают получить об этом информацию и заблокировать извозчика. Логичное объяснение для тех, у кого доля выявленных водителей-нарушителей не более 6%, как скажем, у "Яндекс. Такси" и Uber. У некоторых других компаний - "Максим", "Ситимобил" - она ощутимо выше, и это вызывает вопросы. Правда, в исследовании участвовало всего 250 автомобилей такси и говорить о репрезентативности исследования трудно. Но то, что нелегалы на московских дорогах не редкость, москвичи знают и по собственному опыту. Тем более что более половины водителей, говорит эксперт, нарушают требования безопасности. Например, как уже писала "РГ", до 95% справок о медосмотре просто покупается, а фактически водители обследований не проходят. Стоит ли после этого удивляться, что лишь за последний год число ДТП с участием такси выросло на 15%? И каждый раз встает вопрос: кто будет компенсировать вред пассажирам, попавшим в аварию по вине такого водителя?

Фото: iStock
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В проекте закона речь идет о том, что в случае ДТП агрегатор при любых раскладах должен нести солидарную ответственность с таксопарком. "Более 500 млн руб. в год могут составить суммарные выплаты пострадавшим в авариях, если примут новые правила регулирования деятельности такси", - оценил перспективы один из разработчиков проекта, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Андрей Турчак. Но примут ли? Прежняя редакция проекта находилась в одном из парламентских комитетов три года, напомнил "РГ" главный разработчик документа депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала: "Сейчас все нормы актуализированы, концепция понятна". Пока же Московская административная дорожная инспекция пытается самостоятельно воздействовать на агрегаторов. В открытой базе данных Арбитражного суда столицы появился иск этого ведомства к агрегатору "Ситимобил". По данным источников "РГ", речь идет именно о передаче заказов таксистам без лицензии.

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