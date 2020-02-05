За состоянием воздуха следят не только власти, но и москвичи

По просьбам жителей в этом году в районе Некрасовка заработает новая автоматическая станция мониторинга качества воздуха. Наряду со стандартными показателями она будет измерять аэрозольное загрязнение воздуха. Такими датчиками в ближайшее время оснастят все городские станции.

Контролирует состояние воздуха в столице городская сеть Мосэкомониторинга из 60 стационарных автоматических станций и 5 передвижных. Они измеряют качество воздуха по 16 показателям. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, за последние 5 лет столичный воздух стал заметно чище. Удалось даже справиться с самым сложным соединением - диоксидом азота. Его содержание сократилось на 14%, а вблизи магистралей - на 22%! На это повлияли и модернизация промпредприятий, и переход на качественный бензин, и другие меры. Эти же факторы, а также благоустройство территорий, которым город активно занимается в последние годы, помогли сократить содержание еще одного "вредного компонента" в воздухе - аэрозолей, или, как их еще называют, взвешенных частиц. Размером с микрон, эти частицы оседают в легких и способствуют развитию опасных заболеваний. Сейчас же на всех городских станциях появится датчик, который будет давать наглядную картину с аэрозольным загрязнением воздуха.

Что интересно, наряду с ужесточением официального контроля за состоянием окружающей среды москвичи начали создавать свою "народную карту" качества воздуха. Не доверяя данным Мосэкомониторинга, они ставят портативные метеостанции прямо у себя на балконах квартир. Как выяснил корреспондент "РГ", состоят эти приборы из вентилятора для прокачки воздуха, лазера, который засвечивает взвешенные частицы, и датчиков. "Наши приборы не сертифицированы, - рассказал "РГ" один из основателей движения "Дыши. Москва", депутат Академического муниципального округа Василий Хорошилов. - Но с их помощью мы получаем данные уже более чем с 80 датчиков. Эта информация помогает москвичам ориентироваться, где и когда можно погулять, а когда лучше окна закрыть".

За последние пять лет столичный воздух стал заметно чище

Как считает завлабораторией математической экологии Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Гинзбург, ничего плохого в таком двойном контроле нет. "Но проблема в том, что некоторые общественники, получив данные, отличные от государственной сети, не сообщают о том, что ставят приборы прямо около источников загрязнения и тем самым искажают подлинную картину ситуации в городе". И это горожанам надо иметь в виду. Не доверять же данным Мосэкомониторинга нет никаких оснований.