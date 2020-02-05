Завершен ремонт четырех набережных в Москве

ГБУ "Гормост" в рамках программы "Развитие городской среды 2020" провел ремонтные работы на четырех набережных столицы. Об этом рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили ремонтные работы на Софийской, Бережковской, Космодамианской и Островской набережных. Всего было отремонтировано более четырех тысяч погонных метров. За время работ переложены парапеты, карнизы и лестничные сходы, отремонтированы чугунные ограждения и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных были установлены гранитные лавочки", - заявили в комплексе.

В ближайшее время будет закончен ремонт на Раушской набережной, где уже отремонтировали 2 686 квадратных метров подпорных стен. В этом месяце также начнется ремонт на Островной набережной. Полностью ремонт набережных ГБУ "Гормост" закончит в первом полугодии текущего года.

Всего в 2020 году комплексом городского хозяйства запланированы работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчуг, новый облик обретут Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки и Репинский сквер.