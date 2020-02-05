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05.02.2020 15:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ярмарка в стиле 90-х

Жители Костромы пожаловались на навязчивую рекламу у жилых домов
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 24(8078)
В конце января открывшаяся на улице Советской в Костроме ярмарка по продаже пуховиков и дубленок вызвала массовое возмущение жителей города. Пользователи соцсетей закидали мэрию жалобами на некорректное поведение бизнесменов, организовавших "черкизон" с громкой музыкой и назойливыми баннерами, облепившими фасады зданий и стволы деревьев в центре жилого квартала. Вокруг входа в здание появились промоутеры, облаченные в рекламные конструкции типа "человек-бутерброд", настойчиво зазывающие прохожих "посетить распродажу".
Только услышав про крупный штраф, нарушители убрали рекламные конструкции. Фото: Анна Скудаева Только услышав про крупный штраф, нарушители убрали рекламные конструкции. Фото: Анна Скудаева
Только услышав про крупный штраф, нарушители убрали рекламные конструкции. Фото: Анна Скудаева

- В этом доме живет моя знакомая. Им и так не позавидуешь из-за того, что окна выходят на оживленную улицу. А тут над людьми устроили настоящее издевательство: весь дом и его окрестности залепили рекламой, а на первом этаже открыли магазин и на полную громкость включили колонку, - пожаловалась местная жительница Ирина Назарова.

Несколько жителей дома пытались договориться с владельцем торговой точки и убедить его убавить звук, но без толку: молодой бизнесмен в ответ им лишь грубил.

Тогда жильцы, не выдержав такого отношения, направили в мэрию жалобы. Они заявили, что безвкусная реклама в стиле 90-х изуродовала исторический облик города, а чрезмерно громкая музыка из выставленной на улицу звукоусиливающей колонки лишила их покоя и сна.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Верховный суд: Реклама на любой части дома без согласия жильцов запрещена

Приехав на место с нарядом полиции, чиновники горадминистрации выяснили, что помещение в доме № 119 на улице Советской владелец сдал иногородним организаторам продажи курток и дубленок. При этом арендаторы не посчитали нужным согласовать с муниципальным учреждением "Центр наружной рекламы и информации" внешний вид своих рекламных конструкций.

Увидев группу проверяющих в сопровождении участкового и представителей СМИ, сотрудница ярмарки повела себя очень агрессивно. Она начала кричать, что не хочет, чтобы ее фотографировали, а затем стала бесцеремонно выгонять всех посетителей из магазина.

- Это мое мероприятие, я буду здесь делать, что хочу, - кричала она.

Представители горадминистрации объяснили, что столь шумное поведение предпринимателя в жилом доме недопустимо, а без всякого разрешения прикрученные к фасадам, заборам и деревьям рекламные конструкции необходимо убрать. В противном случае на юрлицо могут выписать штраф от 500 тысяч до миллиона рублей за каждую незаконную вывеску. А самодельных табличек и плакатов с "ярмаркой" вокруг одного только здания специалисты насчитали около десятка. Услышав слова "штраф" и "миллион", сотрудница ярмарки выключила динамики и отправила промоутера срезать вывески с деревьев.

Комментарий

Андрей Кайдан, директор МКУ "Центр наружной рекламы и информации":

- Центр наружной рекламы и информации начал свою работу в Костроме с июля 2019 года. По новым правилам на одно предприятие, размещенное в здании, должно приходиться не более двух рекламных вывесок. За первые полгода работы специалисты МКУ зафиксировали более 200 нарушений закона "О рекламе". Большинство самовольных конструкций собственники демонтировали добровольно.

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