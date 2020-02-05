Медбригада из Хэйлунцзяна начала работать в провинции Хубэй

Первая группа противоэпидемической медицинской бригады провинции Хэйлунцзян приступила к работе в провинции Хубэй для борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

- В соответствии с единым планом развертывания медпомощи наш комитет организовал противоэпидемическую медицинскую группу в составе 137 человек для отправки в Ухань, - сообщил Цуй Ву, специалист отдела медицинской политики и управления комитета по делам здравоохранения провинции Хэйлунцзян.

Прибыв в Ухань, специалисты первым делом провели встречу с персоналом больницы "Юнион" (Wuhan Union Hospital). Тем временем вторая группа противоэпидемической медицинской бригады провинции Хэйлунцзян отправилась в Хубэй из аэропорта в городе Цицикар. В ее составе, по словам Цуй Ву, 118 врачей и медсестер.