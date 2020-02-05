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05.02.2020 08:00
Проект: В регионах

Медбригада из Хэйлунцзяна открыла лечебные отделения в Ухане

Противоэпидемическая медицинская бригада провинции Хэйлунцзян, прибывшая в провинцию Хубэй, создала три отделения, которые могут принять на лечения до 82 пациентов.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Таким образом, она выполнила задачу быстрой организации дополнительной лечебной платформы в больнице "Юнион" (Wuhan Union Hospital).

Фото: Сайт "Партнеры"
Медбригада из Хэйлунцзяна начала работать в провинции Хубэй

3 февраля в отделение интенсивной терапии поступили 34 тяжелых пациента. После того как отделения будут полностью обеспечены медицинскими препаратами и медицинским оборудованием, бригада из провинции Хэйлунцзян сможет лечить большее число пациентов.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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