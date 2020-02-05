Минтранс решил субсидировать местные авиалинии

Минтранс решил субсидировать местные авиамаршруты - короткие перелеты в пределах одного региона. Для отдаленных и труднодоступных регионов они зачастую являются единственным способом связи с "большой землей".

Эти субсидии планируется ввести в единые программы субсидирования авиарейсов, они охватят субсидии на межрегиональные рейсы и на перелеты на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Программы будут утверждаться не на год, как сейчас, а сразу на три, а потом на пять лет, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих на площадке национального форума гражданской авиации NAIS-2020.

В прошлом году в России открыто 202 новых авиамаршрута, из них 180 - межрегиональные. Российские компании перевезли на внутренних и зарубежных рейсах 128 миллионов пассажиров, на 11% больше, чем годом ранее. "Если считать, что весь мир растет в целом где-то на 4-5%, то наши 11% - достаточно серьезный рекорд", - сказал Дитрих.

Многие предприятия, с советских времен поддерживавшие местные авиалинии, закрылись, и если этой сфере не уделить внимание, замедление ждет всю отрасль авиаперевозок, отметил замминистра Александр Юрчик. Он рассказал о подготовке предложений по субсидированию дотационных регионов для активизации местных перевозок, включения их в региональную сеть.

При этом местные маршруты должны быть выгодны для авиакомпаний. Потому маршрутная сеть будет включать в себя разные типы перевозок: от исключительно коммерческих до субсидируемых коммерческих и полностью субсидируемых социальных перевозок. Также планируется развивать местные аэропорты на основе государственно-частного партнерства.

Развитие местных авиаперевозок предполагается на условиях софинансирования регионов из федерального бюджета, который возьмет на себя около половины расходов. Минтранс готовит критерии получения субсидий. Итоговая сумма расходов станет понятна только после отбора проектов.

Для развития местных авиамаршрутов также потребуется наладить поставки небольших самолетов с универсальными шасси, добавил руководитель Росавиации Александр Нерадько. "Развертывание серийного производства такого типа воздушных судов могло бы увеличить движение по местным авиалиниям", - сказал он. В целом для развития местных авиалиний есть необходимый фундамент - аэропорты, посадочные площадки, кадры, считает руководитель Росавиации.