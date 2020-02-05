Прокуроры разработали проект закона против "черных лесорубов"

В Забайкальском крае прокуратура разработала законопроект, который поможет бороться с незаконными лесными рубками. Контролировать отрасль становится все сложнее, говорят в региональном министерстве природных ресурсов.

Одна из причин роста незаконных рубок в том, что в штате государственных лесных инспекторов не хватает ни людей, ни техники. В то время как число пунктов приема и отгрузки древесины в крае постоянно растет. Чтобы усилить контроль, краевая прокуратура инициировала внесение в региональный парламент законопроекта, направленного на снижение теневого оборота леса.

"Речь в документе идет о постановке пунктов приема и отгрузки древесины на учет только при соблюдении определенных условий. Одно из первых - привязка к населенным пунктам или железнодорожным объектам. Пункт приема необходимо огородить, там должно быть освещение, круглосуточный пропускной режим с фиксацией выезда и въезда автотранспорта на видеокамеру. Результаты съемок нужно хранить полгода", - объяснил начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды краевой прокуратуры Алексей Филиппов.

Кроме того, прокуроры предложили разрешить вести рубку поврежденного пожаром леса только специализированной госструктуре. Чтобы избежать риска намеренных поджогов для получения лесосеки в горельнике.

В региональном заксобрании уверены, проект действительно позволит сохранить леса. Вот только на рассмотрение документ предоставляли уже дважды: в июле прошлого года и в январе 2020-го. Но когда он будет принят, неизвестно.

Тем временем, ежегодно ущерб от деятельности черных лесорубов в нашей стране составляет 11-12 миллиардов рублей в год. Нелегально вырубается 1,3 миллиона кубометров леса в год. И эта ситуация сохраняется на протяжении последних десяти лет. Это данные из последнего доклада Счетной палаты России "Анализ эффективности использования лесов РФ за 2016-2018 и первую половину 2019 года".

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