Прокуроры разработали проект закона против "черных лесорубов"

Новости

Мэрию Биробиджана "заминировали" 07:42
WADA: На ЧМ-2022 по футболу Россия может сыграть в нейтральном статусе 07:32
Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей 06:56
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля 06:50
Экипаж "Союза" закрыл люки перед отстыковкой от МКС 06:21
Автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме 06:20
Система госзакупок для помощи малому бизнесу появится в Венесуэле 05:58
В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака 05:58
Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая из-за коронавируса 05:44
Хабаровскую мэрию эвакуировали из-за "минирования" 05:36
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован 05:10
Израиль атаковал военные объекты ХАМАС 05:00
Результаты голосования в Айове разочаровали Байдена 04:34
Приезжающих в Гонконг китайцев изолируют на две недели 04:18
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску 04:04
Назван топ-10 самых травмоопасных для россиян стран 04:00
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии 03:37
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет 03:32
Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет 03:10
Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех 02:43
Небензя: Проект резолюции по Ливии не учитывает видение РФ 02:38
Поддержавшего импичмент республиканца предложили исключить из партии 02:31
Пентагон снова испытал межконтинентальную баллистическую ракету 02:11
Жертвами коронавируса в Китае стали 562 человека 02:06
МИД РФ рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом у дипломатов 01:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прокуроры разработали проект закона против "черных лесорубов"

Текст: Екатерина Дементьева, Елена Мационг, Дина Непомнящая, Светлана Цыганкова
В Забайкальском крае прокуратура разработала законопроект, который поможет бороться с незаконными лесными рубками. Контролировать отрасль становится все сложнее, говорят в региональном министерстве природных ресурсов.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Одна из причин роста незаконных рубок в том, что в штате государственных лесных инспекторов не хватает ни людей, ни техники. В то время как число пунктов приема и отгрузки древесины в крае постоянно растет. Чтобы усилить контроль, краевая прокуратура инициировала внесение в региональный парламент законопроекта, направленного на снижение теневого оборота леса.

Фото: iStock
В России ужесточится наказание для помощников "черных лесорубов"
В Приангарье полиция и ФСБ задержали группу "черных лесорубов"

"Речь в документе идет о постановке пунктов приема и отгрузки древесины на учет только при соблюдении определенных условий. Одно из первых - привязка к населенным пунктам или железнодорожным объектам. Пункт приема необходимо огородить, там должно быть освещение, круглосуточный пропускной режим с фиксацией выезда и въезда автотранспорта на видеокамеру. Результаты съемок нужно хранить полгода", - объяснил начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды краевой прокуратуры Алексей Филиппов.

Кроме того, прокуроры предложили разрешить вести рубку поврежденного пожаром леса только специализированной госструктуре. Чтобы избежать риска намеренных поджогов для получения лесосеки в горельнике.

В Забайкалье задержали организованную группу "черных лесорубов"
Фото: Владимир Смирнов
В Верхневолжье стремительно растут масштабы истребления лесов

В региональном заксобрании уверены, проект действительно позволит сохранить леса. Вот только на рассмотрение документ предоставляли уже дважды: в июле прошлого года и в январе 2020-го. Но когда он будет принят, неизвестно.

Тем временем, ежегодно ущерб от деятельности черных лесорубов в нашей стране составляет 11-12 миллиардов рублей в год. Нелегально вырубается 1,3 миллиона кубометров леса в год. И эта ситуация сохраняется на протяжении последних десяти лет. Это данные из последнего доклада Счетной палаты России "Анализ эффективности использования лесов РФ за 2016-2018 и первую половину 2019 года".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

Общество Экология Власть Право ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску
Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста