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05.02.2020 05:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Санавиация эвакуировала рыбака с судна в Охотском море

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке экстренно подняли санавиацию для эвакуации моряка с рыболовецкого судна. Оно находилось в Охотском море, в 45 километрах от поселка Крутогорово Усть-Большерецкого района. Рыбак получил травму ноги и нуждался в срочной госпитализации.

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За ним на вертолете вылетели сотрудники краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врачи территориального Центра медицины катастроф. Эвакуировали мужчину при помощи бортовой лебедки. Работу осложнял порывистый ветер - до 12 метров в секунду и волнение моря.

"Медики поставили ему предварительный диагноз - перелом голени, а затем оказали профессиональную врачебную помощь", - сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

После рыбака доставили в краевую больницу имени Лукашевского.

Как отметил спасатель краевого поисково-спасательного отряда Александр Зобенько, эвакуация с морских судов - один из самых сложных видов спасательных работ. Выполнять ее могут лишь те, кто успешно прошел курс десантной подготовки.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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