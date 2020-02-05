Санавиация эвакуировала рыбака с судна в Охотском море

На Камчатке экстренно подняли санавиацию для эвакуации моряка с рыболовецкого судна. Оно находилось в Охотском море, в 45 километрах от поселка Крутогорово Усть-Большерецкого района. Рыбак получил травму ноги и нуждался в срочной госпитализации.

За ним на вертолете вылетели сотрудники краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врачи территориального Центра медицины катастроф. Эвакуировали мужчину при помощи бортовой лебедки. Работу осложнял порывистый ветер - до 12 метров в секунду и волнение моря.

"Медики поставили ему предварительный диагноз - перелом голени, а затем оказали профессиональную врачебную помощь", - сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

После рыбака доставили в краевую больницу имени Лукашевского.

Как отметил спасатель краевого поисково-спасательного отряда Александр Зобенько, эвакуация с морских судов - один из самых сложных видов спасательных работ. Выполнять ее могут лишь те, кто успешно прошел курс десантной подготовки.