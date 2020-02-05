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05.02.2020 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутске все школы закрыли на карантин из-за гриппа

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске с 6 по 16 февраля включительно объявлен карантин для учащихся 1 - 11 классов.

Такое решение городская санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла в среду в целях недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

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Как сообщила пресс-служба мэрии Якутска, ограничение распространяется также на работу кружков, секций, проведение дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий.

Ситуация по гриппу и ОРВИ в городе напряженная. Эпидемиологи отмечают сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 121,5, что на 54,4 процента выше недельного эпидемического порога.

Будет ли продлен карантин, или занятия возобновятся, комиссия решит на следующем заседании 14 февраля.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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