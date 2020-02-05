В Якутске все школы закрыли на карантин из-за гриппа

В Якутске с 6 по 16 февраля включительно объявлен карантин для учащихся 1 - 11 классов.

Такое решение городская санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла в среду в целях недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщила пресс-служба мэрии Якутска, ограничение распространяется также на работу кружков, секций, проведение дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий.

Ситуация по гриппу и ОРВИ в городе напряженная. Эпидемиологи отмечают сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 121,5, что на 54,4 процента выше недельного эпидемического порога.

Будет ли продлен карантин, или занятия возобновятся, комиссия решит на следующем заседании 14 февраля.