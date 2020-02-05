В Китае открылись онлайн-клиники для людей с высокой температурой

Во многих медицинских учреждениях провинции Хэйлунцзян начали действовать онлайн-клиники для граждан, у которых поднялась температура.

Такой сервис заработал, например, в больнице № 1 при Харбинском медицинском университете, Хэйлунцзянской провинциальной, Харбинской детской и Суйфэньхэской народной больницах. Они представляют услуги дистанционного консультирования, используя в том числе фотографии и видео.

За последние два дня в провинции Хэйлунцзян в более чем 50 медицинских организациях открыты онлайн-клиники для предоставления удаленных услуг и консультаций.

Чтобы воспользоваться таким сервисом, необходимо зайти в публичный аккаунт местного медицинского учреждения в раздел "онлайн-клиника", где можно познакомиться с текущей эпидемической ситуацией и получить соответствующие консультации.