В Приморье истребители Су-25 уничтожили лагерь "диверсантов"

В Приморском крае экипажи истребителей Су-25 "Грач" соединения ВВО провели учения по уничтожению сил условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Летчики, инженеры и техники отработали действия по различным сигналам, подготовке и поднятию самолетов в воздух. В воздухе экипажи истребителей совершенствовали навыки аэронавигации и ведения воздушной разведки.

По легенде учения, летчики управляемыми ракетами разбили лагерь условного противника, где готовили разведчиков-диверсантов. "Разгромлен" был командный пункт, бронетехника, "уничтожена" живая сила.