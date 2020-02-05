6 февраля Владимир Путин вручит трем молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2019 год. Среди лауреатов - биолог из Нижнего Новгорода Марина Ширманова. На церемонию вручения награды она прилетела из Сан-Франциско, где делала доклад на крупнейшей специализированной конференции SPIE Photonics West.

Как говорится в тексте указа, премия присуждена "за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo". В лаборатории индивидуальной химиотерапии рака, которой руководит Марина, научились в буквальном смысле видеть опухоль в живом организме, наблюдать все стадии ее развития в реальном времени.

Накануне ее приезда в Москву корреспондент "Российской газеты" дозвонился новоиспеченному лауреату в Сан-Франциско.

Марина Ширманова была очень занята и на вопросы журналиста отвечала в мессенджере в краткие перерывы между встречами с иностранными коллегами, которые в последний день конференции проходили практически в режиме нон-стоп. Такой эффект вызвал ее гостевой доклад о метаболизме опухолей.

Вы занимаетесь этой темой больше 10 лет. Откуда такой интерес именно сейчас?

Марина Ширманова: Наша методика уникальна - ей нет аналогов в мире. Звучит, возможно, нескромно, но это так: пока больше никто не идет нашим путем. А результатов - данных о развитии "живых" опухолей в организме - с большим интересом ждут во многих исследовательских центрах мира.

В чем же новизна?

Марина Ширманова: Обычно опухоли изучают на отдельных клетках, так проще. Мы же пошли максимально трудным путем - изучали прямо в организме, на мышах. Разработали метод визуализации за счет свечения (флуоресценции и фосфоресценции), позволяющий наблюдать опухоль при вводе в нее контрастных веществ. И выяснили, что возможно и без вмешательства в опухоль заставить светиться отдельные ее компоненты. Это позволило раскрыть различные параметры новообразований, например вязкость, метаболизм, водородный показатель. Стало понятнее, почему одни опухоли реагируют на лечение, а другие нет, на какой параметр нужно воздействовать, чтобы повысить чувствительность опухоли к терапии. Появилась возможность проводить точечное индивидуальное лечение, снижать дозу препаратов и сразу оценивать их эффективность. Для этого понадобилось более десяти лет исследований.

Вы проводите эксперименты на мышах. Когда ваш метод можно будет апробировать на людях?

Марина Ширманова: Методики, которые требуют введения специальных химических или генетически кодируемых сенсоров, нельзя применять на людях. Мы уже начали проводить исследования без участия дополнительных красителей на послеоперационных образцах опухолей пациентов. Далее планируем, во-первых, продолжать исследования фундаментальных биологических вопросов опухолевого роста. Это то, что можно видеть на моделях новообразований животных. А во-вторых, использовать образцы настоящих опухолей пациентов, особенно в изучении метаболизма.

Возможно и без вмешательства в опухоль раскрыть различные параметры новообразований

Получать премию президента, безусловно, приятно. На что вы ее потратите?

Марина Ширманова: Честно? Еще даже и не думала. Вообще, новость, что выбрали именно меня, была большим сюрпризом. В России много достойных кандидатов. Тем более что отбираются заявки из разных дисциплин.

Марина, неужели у молодой женщины есть только работа?

Марина Ширманова: Если вы об увлечениях, то раньше я занималась танцами. А сейчас стараюсь больше времени посвящать сыну. Ему четыре с половиной года.

Что скажете коллегам, когда вернетесь в Нижний?

Марина Ширманова: Огромное, огромное спасибо коллегам и коллабораторам за вклад в эту работу, а близким - за поддержку и терпение! И конечно, нашим мышкам.

В лаборатории ученого

Корреспондент "РГ" побывал в Приволжском исследовательском медуниверситете, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях работает ученый.

На рабочем столе Марины Ширмановой соседствуют фарфоровая мышь и фигурка танцовщицы - визуализация ее главных увлечений. На стене за креслом развешаны многочисленные дипломы на разных языках - свидетельства научных успехов. За соседней дверью расположена лаборатория, куда пускают только в стерильной спецодежде. Через небольшое окошко можно видеть клетки ("скворечники", как их называют сотрудники лаборатории) с подопытными мышами, различные приборы, компьютеры, пробирки.

Институт, где трудится лауреат, относительно небольшой. Работают здесь в основном женщины. "Биофак - традиционно женский факультет", - смеется младший научный сотрудник Мария Лукина. О своей начальнице она говорит восторженно: "У Марины Вадимовны много идей, неисчерпаемая энергия и оптимизм в их реализации. Она даже в декретном отпуске не переставала работать и вышла на работу уже через полгода после рождения сына. Обожает делиться знаниями, всегда нас подбадривает, всегда на позитиве".

Справка "РГ"

Марине Вадимовне Ширмановой 36 лет. Родилась в городе Сергаче Горьковской области. Она кандидат биологических наук. Работает заместителем директора по науке Научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). На ее счету семь патентов.

Марина замужем, воспитывает маленького сына.