Депутатский мандат врио главы Чувашии перешел Игорю Молякову

Мандат депутата Госдумы от "Справедливой России", который освободился после назначения Олега Николаева врио главы Чувашии, передан Игорю Молякову. В среду на заседании ЦИК было принято соответствующее постановление.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Тогда же Олег Николаев был назначен врио главы Чувашской республики. После этого Госдума на заседании 4 февраля прекратила его полномочия депутата.