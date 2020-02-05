Сегодня Конституционный суд РФ опубликовал свое постановление, которое заинтересует многих предпринимателей, у которых работают граждане из ближнего зарубежья.

КС попросили проверить конституционность пункта 1 примечаний к статье 18.15 КоАП РФ, части второй статьи 67 ТК РФ и абзаца первого пункта 8 статьи 13 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Именно такая просьба содержится в жалобе гражданки Александры Викторовой.

Решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Заявительница в Конституционный суд - чебоксарская предпринимательница. Александра Викторова в 2017 году взяла на работу водителем гражданина Таджикистана. Викторова заключила с новым работником трудовой договор.

Об этом она своевременно уведомила миграционные службы.

Спустя два года случилась проверка соблюдения миграционного законодательства. Вот тут-то миграционные чиновники и выяснили, что иностранный гражданин трудился у предпринимательницы не только водителем.

Он еще подрабатывал у Викторовой в павильоне "Овощи, фрукты, сухофрукты" продавцом. Но делал это уже без оформления соответствующего трудового соглашения.

За то, что места работы у иностранца два, а трудовой договор один, предпринимательницу оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Оспариваемыми нормами не предусмотрена обязанность уведомлять чиновников о любых изменениях трудового договора. Это не может быть квалифицировано как административное правонарушение

Бизнес-леди с этим не согласилась и пошла оспаривать наказание в суд. Но неудачно. Местные суды также посчитали, что работодатель обязан ставить в известность соответствующий орган по каждому факту трудоустройства иностранного гражданина.

Вот тогда Викторова обратилась в Конституционный суд РФ.

КС жалобу изучил и отметил, что по общему правилу Трудовой кодекс запрещает требовать от работника выполнения обязанностей, не обусловленных трудовым договором. Однако может возникнуть необходимость поручить работнику "иную оплачиваемую работу".

Это допускается по соглашению сторон и с письменного разрешения работника. Эта норма в полной мере распространяется и на трудовые отношения с иностранцами.

Таким образом, поручение иностранному гражданину работы, не предусмотренной трудовым договором, отличной от указанной в уведомлении миграционной службе, или по иному адресу, предполагает лишь изменение условий и осуществляется в соответствии с ТК РФ (при соблюдении ограничений, установленных в отношении иностранцев).

Вывод КС - оспариваемыми нормами не предусмотрена обязанность уведомлять "должный орган" о любых изменениях договора. Это не может быть квалифицировано как административное правонарушение. Иное фактически приводило бы к возложению на работодателя административной ответственности за деяние, которое прямо не запрещено законом, что не согласовывалось бы Конституцией РФ.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.