Первый двигатель для ПАК ДА изготовят и испытают в 2020 году

Первый образец двигателя для ПАК ДА планируют изготовить уже в нынешнем году. В 2020-м его отправят на стендовые испытания.

Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Данное заявление он сделал во время посещения ПАО "Кузнецов" в рамках проверки выполнения гособоронзаказов, сообщает ТАСС. Именно "Кузнецов" и занимается созданием двигателей.

"РГ" уже писала о том, что в России готовятся к производству перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. И военное ведомство подписало необходимые контракты, согласовало технические характеристики. Уже начались и подготовительные этапы проектирования.

Начало поставок дальнего бомбардировщика на вооружение планируют на 2025-2030 годы после проведения государственных испытаний. В перспективе ПАК ДА заменит нынешние самолеты дальней авиации Ту-95.