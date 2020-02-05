В Нижегородской области бизнесмен зарубил топором своего компаньона

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве топором своего партнера по бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, 30 января 2020 года в Нижнем Новгороде пропал 27-летний мужчина. Следователи выяснили, что он отдыхал на территории Бутурлинского района Нижегородской области в доме своего напарника по бизнесу.

4 февраля 2020 года при осмотре пристроя этого дома обнаружили труп мужчины. Подозреваемый признался, что во время спора по ведению бизнеса по доставке еды, ударил напарника несколько раз топором, а мертвое тело закопал.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.