Новости

Посольство РФ в Японии окажет содействие россиянам с карантинного лайнера 15:02
Авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай 14:52
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене 14:43
Не стало режиссера Бориса Луценко 14:42
Видео: В атмосфере Марса обнаружены загадочные разломы 14:37
Закон о "балконной амнистии" в Петербурге одобрен в первом чтении 14:32
Академик Чучалин назвал явные признаки поражения коронавирусом 14:32
Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы 14:28
В Оренбурге на бабушку с ребенком обрушилась снежная глыба 14:27
В Ялте шторм унес жизни двух человек 14:23
Французские медики потребовали средств для государственных больниц 14:23
В США показали испытания вертолета будущего с тремя винтами 14:18
Мосжилинспекция разместила план проверок управляющих организаций 14:16
Смена Polo: бестселлер Volkswagen в России станет лифтбеком 14:16
Завершен ремонт четырех набережных в Москве 14:13
Собянин: Большая кольцевая линия московского метро будет введена за два года 14:10
Новый проект RT соберет письма для ветеранов 14:08
Международный форум "Беларусь - открытая книга" стартовал в Минске 14:07
Зенитчики Балтфлота отразили условный авианалет на Калининград 14:07
Найдено старейшее османское письмо султана Мурада II 14:03
В Нормандии нашли секретные бункеры нацистов 14:02
Видео: Chrysler кувыркнулся через припаркованный у обочины пикап 14:00
"Мосгаз" построит и реконструирует 100 км газовых сетей в 2020 году 13:56
В Перми проверят обоснованность цен на медицинские маски 13:50
В Калининграде мать попросила службу "112" забрать у нее детей 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге на бабушку с ребенком обрушилась снежная глыба

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбурге от падения с крыши снежной глыбы пострадали трехлетний мальчик и его бабушка. Ребенок госпитализирован с травмой головы. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Фото: iStock
В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши

Как сообщил в среду Следственный комитет по региону, несчастный случай произошел накануне на улице Восточной областного центра. Пенсионерка с внуком шли из почтового отделения. Когда они проходили мимо дома №86, с крыши на них упала снежная масса. Малыш был травмирован, его бабушка получила телесные повреждения в виде кровоподтеков лица. Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу.

- Следствием будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц управляющей компании ООО "ЖЭУ-Ремстройсервис", ответственных за уборку снега с крыши многоквартирного дома по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

В обслуживающей организации изъяты документы, опрашиваются очевидцы происшествия. Тяжесть вреда, нанесенного здоровью пострадавших, определит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Второй военно-транспортный самолет доставил еще 64-х россиян из Уханя
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М "Прорыв"
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов