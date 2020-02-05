В Оренбурге на бабушку с ребенком обрушилась снежная глыба

В Оренбурге от падения с крыши снежной глыбы пострадали трехлетний мальчик и его бабушка. Ребенок госпитализирован с травмой головы. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Как сообщил в среду Следственный комитет по региону, несчастный случай произошел накануне на улице Восточной областного центра. Пенсионерка с внуком шли из почтового отделения. Когда они проходили мимо дома №86, с крыши на них упала снежная масса. Малыш был травмирован, его бабушка получила телесные повреждения в виде кровоподтеков лица. Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу.

- Следствием будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц управляющей компании ООО "ЖЭУ-Ремстройсервис", ответственных за уборку снега с крыши многоквартирного дома по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

В обслуживающей организации изъяты документы, опрашиваются очевидцы происшествия. Тяжесть вреда, нанесенного здоровью пострадавших, определит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.