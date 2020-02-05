В одной из лечебно-диагностических клиник Пензы удалось значительно уменьшить очереди в регистратуру благодаря установленному в тестовом режиме терминалу по выдаче справок и результатов анализов. Эксперимент признан удачным - нагрузка на врачей и медперсонал регистратуры снизилась. Пациенты теперь самостоятельно могут узнать текущий уровень сахара в крови и другие показатели лабораторных исследований без повторной записи. Результаты анализов они сами распечатывают через специальный терминал.

Его разработали и изготовили на местном оборонном предприятии НПП "Рубин", которое входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника". Оно решило увеличить выпуск гражданской продукции и применить имеющийся запас прочности в мирных целях.

- Терминал представляет собой автономное устройство, которое подключается к локальной сети больницы и позволяет пациентам самостоятельно распечатывать результаты лабораторных исследований. Интерфейс терминала интуитивно понятен пользователю. С помощью сенсорного экрана пациент вводит специальный индивидуальный идентификационный код и получает распечатку результатов медицинских исследований, - пояснили в пресс-службе НПП "Рубин".

Терминал оснащен встроенной видеокамерой, что обеспечивает дополнительный контроль за действиями посетителей. А на случай перебоев с электричеством есть автономный источник питания.

В министерстве здравоохранения региона пояснили, что в госзакупках подобного оборудования пока нет, его приобрели в качестве спонсорской помощи. Если оно будет введено в план укомплектования лечебных учреждений, терминалы появятся повсеместно. Их признали полезными и экономичными. Достаточно одного человека, чтобы технически обслуживать до 40 устройств. Кроме этого автоматизированная программа полностью исключает человеческий фактор и ошибку в выдаче результатов обследования.

Автономное устройство позволяет пациентам самостоятельно распечатывать результаты лабораторных исследований

Как пояснил производитель аппаратуры, она может применяться не только в медицинских учреждениях. Терминал адаптируется под нужды любого предприятия, где требуются оформление и выдача документов. Например, в многофункциональных центрах по предоставлению госуслуг некоторые операции уже сегодня можно перевести в режим самообслуживания.