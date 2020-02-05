В Прикамье запретили продавать несовершеннолетним снюсы

В Пермском крае приняли поправки к региональным законам, ограничивающим продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей.

В последнее время в Прикамье активизировались продавцы нового вида продукции - бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и его производные в больших концентрациях, так называемых снюсов. Они распространяются, как правило, в подростковой среде под видом карамели, леденцов и жевательных конфет. Законодательно запретить их продажу невозможно - смеси не содержат табака.

По словам главного внештатного специалиста по психиатрии и наркологии краевого минздрава Ларисы Юрковой, в конце прошлого года были случаи тяжелого отравления такими "конфетами". Ведь концентрация в них никотина в среднем 40-70 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете - до 1,5 миллиграмма.

- Для детского организма такая доза страшна, - говорит Юркова. - У ребенка появляются рвота, температура, головокружение, резкая головная боль. Может даже наступить потеря сознания. Как следствие употребления снюсов - заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода, полости рта. Возникает высокий риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.

Для предотвращения распространения снюсов в Пермском крае и принят такой законопроект. Нарушителей, продающих смеси, предлагается штрафовать. Суммы штрафов составят от трех до пяти тысяч рублей для физических, от 30 до 50 тысяч - для должностных и от 50 до 80 тысяч - для юридических лиц.

При обсуждении законопроекта на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам часть депутатов высказала опасения, что закон не сможет эффективно противостоять распространению опасных для здоровья веществ из-за передачи ответственности в муниципалитеты.

- Насколько я знаю, закон о курительных смесях, принятый в октябре прошлого года, практически не дал результатов, - говорит депутат ЗС Олег Постников. - За это время в муниципалитетах не было составлено ни одного протокола о нарушении.

Поэтому депутаты говорили о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, в частности, в новую редакцию Кодекса о правонарушениях, чтобы за соблюдением норм закона следила полиция. Пока продажа опасной продукции только набирает обороты. По данным Управления Роскомнадзора по Пермскому краю, на сегодняшний день выявлено 52 сайта, где легко можно приобрести снюсы.

- Несмотря на то что из офлайн-торговли изымается порядка тысячи упаковок смесей импортного и российского производства, их потребление растет в геометрической прогрессии, - отмечает руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Пермском крае Виталий Костарев. - Дело в том, что блокировка продаж в интернете затягивается на длительное время: чтобы суд принял такое решение, нужно время.

Роскомнадзор обращается с требованием заблокировать подобные сайты.

На 26 юрлиц составлены протоколы по фактам продажи никотиносодержащих препаратов без сертификата, трое оштрафованы суммарно на 634 тысячи рублей.

По мнению председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяны Миролюбовой, при наличии законодательной базы именно экономические рычаги смогут изменить ситуацию - оптовыми поставками отравы в регион занимаются вполне конкретные предприниматели. Поэтому перед принятием закона депутаты настаивали на замене формулировки "розничная продажа" на просто "продажа", что расширяет круг ответственности до представителей бизнеса.

- В такой ситуации очень важно обеспечить невыгодность продаж для тех, кто занимается оптовыми поставками, - пояснила Татьяна Миролюбова. - И размер штрафов должен быть таким, что просто подорвет их бизнес.

Прямая речь

Лариса Юркова, главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии минздрава Пермского края:

- Психоактивные вещества, которые время от времени вбрасываются в подростковую среду, могут меняться: сегодня снюсы, завтра что-то другое. Поэтому задача взрослых - всегда быть готовыми к разговору с детьми. Чтобы те поняли: когда появляется что-то новое, распространители не всегда уверены в качестве. И тогда они предлагают попробовать это детям, чтобы посмотреть, как те будут себя чувствовать и насколько опасен товар. Важно, чтобы подростки ценили свое здоровье и знали: любые эксперименты над собой заканчиваются плачевно.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:

- Есть несколько моментов, которые необходимо продумать при правоприменительной практике. Во-первых, мы знаем, что продажа снюсов осуществляется самими подростками в образовательных учреждениях. К административной ответственности можно привлекать с 16 лет, а торгуют дети 14-15 лет. Еще одна не слишком эффективная мера воздействия касается родителей. КОаП за ненадлежащее воспитание детей предусматривает для них штраф в размере от 100 до 500 рублей. Штрафы для физлиц, продающих смеси, ничтожно малы - пять тысяч рублей - по сравнению с выгодой, поэтому они не становятся преградой для предпринимателей.