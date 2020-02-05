В Татарстане предлагают моногорода сделать инновационными

Новости

В Мурманске замдиректора фирмы стройконтроля заподозрили в подкупе 13:28
Назван первый климатический рекорд 2020 года 13:28
В Петербурге представили "Карты катастроф" и историю борьбы с эпидемиями 13:25
В Тюмени врачи "уложили" на место спинной мозг младенца 13:24
В Прикамье родители укушенной собакой девочки получат 40 тысяч рублей 13:20
Астрофизики нашли разгадку необычайного взрыва в космосе 13:19
В Осетии олимпийскую чемпионку назначили замминистра спорта 13:11
Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля 13:01
Новый ВАЗ-21099 выставили на продажу в Казахстане. За миллион рублей 13:01
БелАЗ представит в Москве новую технику для аэропортов 13:00
В Москве открылась выставка, посвященная Валааму 13:00
Китайские рабочие продолжают строить метро в Москве в обычном режиме 12:59
Станцию метро "Смоленская" закроют на ремонт 12:55
В посольстве РФ рассказали о 24 россиянах на борту лайнера с коронавирусом 12:53
В Липецкой области избиение школьницы сняли на видео 12:52
Британские ученые назвали десять самых красивых мужчин Земли 12:49
Второй военно-транспортный самолет доставил еще 64-х россиян из Уханя 12:37
ЦИК передал освободившийся мандат депутата от КПРФ 12:35
Никас Сафронов приедет в Могилев с персональной выставкой 12:34
Уральский препарат против коронавируса испытают в Китае 12:34
В Госдуме оценили речь Трампа перед Конгрессом 12:25
Капитана Марвел потребовали сделать чернокожей лесбиянкой 12:21
Депутатский мандат врио главы Чувашии перешел Игорю Молякову 12:17
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России 12:15
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 12:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Как вы это назовете...

В Татарстане предлагают моногорода сделать инновационными
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Экономика Поволжья № 22(8076)
Татарстан совместно с российским Фондом развития моногородов намерен продолжать вкладывать в экономику непростых населенных пунктов. В 2020 году республика планирует подать в фонд заявки на реализацию новых проектов по строительству транспортной инфраструктуры в городе Камские Поляны (предполагалось, что населенный пункт будет существовать за счет атомной станции, но ее строительство заморозили) и второй очереди индустриального парка Haier в Набережных Челнах.

- Все заявки, которые нами предлагались ранее, были поддержаны, - говорит министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. - На это влияло и качество подготовленных материалов, и тот эффект, который дают предприниматели, рискующие открыть свой бизнес в моногороде.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин обещал продолжить поддержку моногородов

Татарстан работает с фондом с 2015 года. Сегодня в республике семь моногородов: Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Чистополь, Нижнекамск и Камские Поляны. В них проживает более миллиона жителей - это четверть экономически активного населения республики. По словам президента республики Рустама Минниханова, за это время проведена реконструкция ключевых автодорог в промзонах, создана инженерная инфраструктура в промпарках. В текущем году будут построены коммунальные сети в ОРЦ "Елабуга", на которые фонд выделяет 150 миллионов рублей. Общая сумма на все проекты составила 3,5 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда - вложения фонда. Реализация проектов уже позволила создать 4827 рабочих мест и привлечь более 20 миллиардов рублей инвестиций.

- Мы хотим отказаться от определения "моногород", хотим, чтобы они назывались так, чтобы было всем завидно, - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - А то приставка "моно" звучит как что-то оскорбительное. По мне - это самые быстрорастущие города.

- Это правильно, название надо менять, - согласился Рустам Минниханов. - Стоит сказать: "мусоросжигательный завод", сразу экоактивисты начинают против нас работать. От названия многое зависит. Может быть, назовем их инновационные? - предложил президент Татарстана.

По словам Абдулганиева, моногород - это было определение, когда ключевой экономический игрок в населенном пункте, то есть градообразующее предприятие, испытывал какие-то экономические сложности. И ставилась задача диверсифицировать экономику в этих местах, нужна была институциональная поддержка. Налоговые льготы, преференции, беспроцентные или льготные займы на инфраструктуру.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Путин посетит Когалым и проведет там совещание по развитию моногородов

- Конечно, все семь моногородов в Татарстане получили неоценимую поддержку, - говорит министр экономики РТ. - В тех же Набережных Челнах после строительства КамАЗа больших инфраструктурных изменений не было. В Нижнекамске отремонтировали участок дороги, который ведет к промышленному парку. А это 352 рабочих места.

Как пирога из печи ждет полного ввода промышленной площадки глава Зеленодольска Михаил Афанасьев. Сегодня здесь уже работают 13 компаний, создано полторы тысячи рабочих мест, привлечено 5,5 миллиарда рублей инвестиций. "Промэнерго" уже производит здесь счетчики, "Татфарма" завершает строительство предприятия по производству лекарств, Х5 Group и Ozon строят распределительные центры, а Wildberries возводит крупнейшие склады.

- Сегодня 160-тысячный Зеленодольск очень нуждается в рабочих местах, - говорит глава города. - Большое количество людей ежедневно отправляются на работу в Казань, и это большая проблема в разных ее аспектах. Промпарк при выходе на полную загрузку даст шесть тысяч рабочих мест, а это сравнимо с хорошим заводом.

Михаил Афанасьев отметил, что на этой площадке пока еще есть территории, которые можно предложить инвесторам. Близость к столице республики повлияла на то, что инвестиции в промплощадку удалось привлечь без больших трудностей. .

Тем временем

В Нижегородской области Выкса стала ментором моногорода Навашино. 29 января генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева (на фото - в центре), глава местного самоуправления городского округа Выкса Владимир Кочетков и глава администрации городского округа Навашино Татьяна Берсенева подписали соответствующее соглашение. Выкса как город-наставник будет поддерживать Навашино в решении актуальных задач, в частности делиться опытом привлечения населения к реализации проектов формирования городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, Выкса окажет содействие во внедрении лучших практик развития городской экономики.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Приволжье ПФО ПФО Татарстан ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России
Военные привезли 80 россиян из Уханя
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М "Прорыв"
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам