В Татарстане предлагают моногорода сделать инновационными

Татарстан совместно с российским Фондом развития моногородов намерен продолжать вкладывать в экономику непростых населенных пунктов. В 2020 году республика планирует подать в фонд заявки на реализацию новых проектов по строительству транспортной инфраструктуры в городе Камские Поляны (предполагалось, что населенный пункт будет существовать за счет атомной станции, но ее строительство заморозили) и второй очереди индустриального парка Haier в Набережных Челнах.

- Все заявки, которые нами предлагались ранее, были поддержаны, - говорит министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. - На это влияло и качество подготовленных материалов, и тот эффект, который дают предприниматели, рискующие открыть свой бизнес в моногороде.

Татарстан работает с фондом с 2015 года. Сегодня в республике семь моногородов: Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Чистополь, Нижнекамск и Камские Поляны. В них проживает более миллиона жителей - это четверть экономически активного населения республики. По словам президента республики Рустама Минниханова, за это время проведена реконструкция ключевых автодорог в промзонах, создана инженерная инфраструктура в промпарках. В текущем году будут построены коммунальные сети в ОРЦ "Елабуга", на которые фонд выделяет 150 миллионов рублей. Общая сумма на все проекты составила 3,5 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда - вложения фонда. Реализация проектов уже позволила создать 4827 рабочих мест и привлечь более 20 миллиардов рублей инвестиций.

- Мы хотим отказаться от определения "моногород", хотим, чтобы они назывались так, чтобы было всем завидно, - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - А то приставка "моно" звучит как что-то оскорбительное. По мне - это самые быстрорастущие города.

- Это правильно, название надо менять, - согласился Рустам Минниханов. - Стоит сказать: "мусоросжигательный завод", сразу экоактивисты начинают против нас работать. От названия многое зависит. Может быть, назовем их инновационные? - предложил президент Татарстана.

По словам Абдулганиева, моногород - это было определение, когда ключевой экономический игрок в населенном пункте, то есть градообразующее предприятие, испытывал какие-то экономические сложности. И ставилась задача диверсифицировать экономику в этих местах, нужна была институциональная поддержка. Налоговые льготы, преференции, беспроцентные или льготные займы на инфраструктуру.

- Конечно, все семь моногородов в Татарстане получили неоценимую поддержку, - говорит министр экономики РТ. - В тех же Набережных Челнах после строительства КамАЗа больших инфраструктурных изменений не было. В Нижнекамске отремонтировали участок дороги, который ведет к промышленному парку. А это 352 рабочих места.

Как пирога из печи ждет полного ввода промышленной площадки глава Зеленодольска Михаил Афанасьев. Сегодня здесь уже работают 13 компаний, создано полторы тысячи рабочих мест, привлечено 5,5 миллиарда рублей инвестиций. "Промэнерго" уже производит здесь счетчики, "Татфарма" завершает строительство предприятия по производству лекарств, Х5 Group и Ozon строят распределительные центры, а Wildberries возводит крупнейшие склады.

- Сегодня 160-тысячный Зеленодольск очень нуждается в рабочих местах, - говорит глава города. - Большое количество людей ежедневно отправляются на работу в Казань, и это большая проблема в разных ее аспектах. Промпарк при выходе на полную загрузку даст шесть тысяч рабочих мест, а это сравнимо с хорошим заводом.

Михаил Афанасьев отметил, что на этой площадке пока еще есть территории, которые можно предложить инвесторам. Близость к столице республики повлияла на то, что инвестиции в промплощадку удалось привлечь без больших трудностей. .

Тем временем

В Нижегородской области Выкса стала ментором моногорода Навашино. 29 января генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева (на фото - в центре), глава местного самоуправления городского округа Выкса Владимир Кочетков и глава администрации городского округа Навашино Татьяна Берсенева подписали соответствующее соглашение. Выкса как город-наставник будет поддерживать Навашино в решении актуальных задач, в частности делиться опытом привлечения населения к реализации проектов формирования городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, Выкса окажет содействие во внедрении лучших практик развития городской экономики.