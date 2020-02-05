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05.02.2020 21:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Счета под заморозкой

Хакасия оказалась на пороге финансового коллапса
Текст: Дмитрий Лапин ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Правительство Республики Хакасия накануне решило обратиться в федеральные органы власти за дополнительной финансовой поддержкой. Соответствующее обращение, подписанное главой республики Валентином Коноваловым, направлено в Министерство финансов РФ. Ситуация на самом деле аховая - в региональном бюджете не хватает средств на погашение текущих трат, а еще давят долги прошлых лет.

Сейчас у 64 из 99 муниципальных образований республики заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений на общую сумму 720 миллионов рублей. Как следствие, детские сады, больницы и школы не могут сделать взносы в пенсионный фонд, оплатить коммунальные услуги и за поставленные продукты, у них просрочены платежи за электроэнергию, питание, связь и так далее. При самом неблагоприятном развитии событий эти бюджетные учреждения просто закроются.

В Хакасии пенсионер умер в подъезде, ожидая социальное жилье

В декабре прошлого года уже были прецеденты, когда в городе Черногорске судебные приставы наложили арест на имущество школы N 7 и трех детских садов как раз из-за долгов. Неизвестно, описывали ли приставы горшки в ясельных группах, но парты, учебное оборудование и игрушки описали точно.

Республиканский Минфин сообщает, что консолидированный бюджет республики несбалансирован на 14 миллиардов рублей. Это более трети всех плановых расходов региона, которые в этом году должны составить 37 миллиардов 817 миллионов рублей. А еще, как дамоклов меч, "висит" просроченная кредиторская задолженность более чем в 3,5 миллиарда рублей.

У 64 из 99 муниципальных образований республики заблокированы счета на общую сумму 720 миллионов рублей

Тем временем поступления в доходную часть республиканской казны запланированы в объеме всего 30 миллиардов 800 миллионов. В региональном Минфине подсчитали, что только на то, чтобы сбалансировать бюджет, разблокировать счета и "стабильно пройти 2020 год", Хакасии нужно больше 10 миллиардов федеральных рублей. Без получения дотаций выхода из ситуации в правительстве республики не видят.

Комментарий

Владимир Климанов, руководитель центра региональной политики РАНХиГС:

Ситуация, в которой оказалась Хакасия, свойственна многим субъектам РФ. Но в республике она приобрела масштаб серьезной проблемы. Госдолг Хакассии превышает 20 миллиардов рублей и собственными усилиями его сократить вряд ли получится.

В конце 2018 года Хакассия оказалась первым регионом, в котором федеральный центр ввел систему контроля в виде дополнительного казначейского обслуживания. Но, как видим, это не помогло. Решить финансовую проблему без федерального вмешательства местные власти не смогут.

Подготовил Андрей Полынский

Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Минфин Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия

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