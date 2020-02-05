Хакасия оказалась на пороге финансового коллапса

Правительство Республики Хакасия накануне решило обратиться в федеральные органы власти за дополнительной финансовой поддержкой. Соответствующее обращение, подписанное главой республики Валентином Коноваловым, направлено в Министерство финансов РФ. Ситуация на самом деле аховая - в региональном бюджете не хватает средств на погашение текущих трат, а еще давят долги прошлых лет.

Сейчас у 64 из 99 муниципальных образований республики заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений на общую сумму 720 миллионов рублей. Как следствие, детские сады, больницы и школы не могут сделать взносы в пенсионный фонд, оплатить коммунальные услуги и за поставленные продукты, у них просрочены платежи за электроэнергию, питание, связь и так далее. При самом неблагоприятном развитии событий эти бюджетные учреждения просто закроются.

В декабре прошлого года уже были прецеденты, когда в городе Черногорске судебные приставы наложили арест на имущество школы N 7 и трех детских садов как раз из-за долгов. Неизвестно, описывали ли приставы горшки в ясельных группах, но парты, учебное оборудование и игрушки описали точно.

Республиканский Минфин сообщает, что консолидированный бюджет республики несбалансирован на 14 миллиардов рублей. Это более трети всех плановых расходов региона, которые в этом году должны составить 37 миллиардов 817 миллионов рублей. А еще, как дамоклов меч, "висит" просроченная кредиторская задолженность более чем в 3,5 миллиарда рублей.

У 64 из 99 муниципальных образований республики заблокированы счета на общую сумму 720 миллионов рублей

Тем временем поступления в доходную часть республиканской казны запланированы в объеме всего 30 миллиардов 800 миллионов. В региональном Минфине подсчитали, что только на то, чтобы сбалансировать бюджет, разблокировать счета и "стабильно пройти 2020 год", Хакасии нужно больше 10 миллиардов федеральных рублей. Без получения дотаций выхода из ситуации в правительстве республики не видят.

Комментарий

Владимир Климанов, руководитель центра региональной политики РАНХиГС:

Ситуация, в которой оказалась Хакасия, свойственна многим субъектам РФ. Но в республике она приобрела масштаб серьезной проблемы. Госдолг Хакассии превышает 20 миллиардов рублей и собственными усилиями его сократить вряд ли получится.

В конце 2018 года Хакассия оказалась первым регионом, в котором федеральный центр ввел систему контроля в виде дополнительного казначейского обслуживания. Но, как видим, это не помогло. Решить финансовую проблему без федерального вмешательства местные власти не смогут.

Подготовил Андрей Полынский