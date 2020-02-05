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05.02.2020 09:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барьер для коронавируса

В Сибири принимают меры по борьбе с новой инфекцией
Текст: Татьяна Кузнецова, Юлия Потапова, Наталья Решетникова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 24(8078)
В Алтайском крае оценили готовность медицинских и санитарных служб к возможности появления нового коронавируса из Китая. По словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, они готовы более чем на девяносто процентов.
Последний в феврале поезд "Москва - Пекин" проследовал через Новосибирск в минувшее воскресенье. Движение пассажирских поездов через пункты пропуска на границе с Китаем временно приостановлено до 1 марта. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Последний в феврале поезд "Москва - Пекин" проследовал через Новосибирск в минувшее воскресенье. Движение пассажирских поездов через пункты пропуска на границе с Китаем временно приостановлено до 1 марта. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Последний в феврале поезд "Москва - Пекин" проследовал через Новосибирск в минувшее воскресенье. Движение пассажирских поездов через пункты пропуска на границе с Китаем временно приостановлено до 1 марта. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

- Это объясняется тем, что сейчас в Алтайском крае наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа, - отметила она. - Поэтому у нас уже действуют ограничительные меры, направленные на снижение распространения таких заболеваний.

Как в регионах Урала готовятся противостоять коронавирусу

В инфекционных стационарах развернуто 1097 коек, и при необходимости добавят еще 1600. В больницах и аптеках накоплен запас противовирусных препаратов и дезинфекционных средств. Решается вопрос о дополнительной закупке масок и респираторов.

- Данные о том, сколько человек за последние дни приехало в край из Китая, сейчас уточняются, - отметила Ирина Переладова. - Пока ни одного человека с признаками заболевания мы не выявили. Но если такие появятся, то им оперативно будут проведены тесты на коронавирус. Вакцины от новой инфекции еще нет, ее сейчас разрабатывают. Если она появится, то это будет серьезным подспорьем в борьбе с эпидемией.

По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, коронавирус 2019-nCoV в результате мутации перешел от животных к человеку. Поскольку он новый, то у людей пока нет к нему иммунитета. По предварительным данным, летальность, которую регистрируют в Китае, - два - два с половиной процента из числа заболевших. "У нас есть немало болезней, летальность которых существенно выше. Например, у лихорадки Эбола - сорок-шестьдесят процентов", - подчеркнул Шевченко.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Российский врач рассказал, кто в основном умирает от коронавируса

В Кузбассе также принимают все меры, препятствующие проникновению и распространению коронавируса. На прошлой неделе усилили санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах в Кемерове и Новокузнецке за пассажирами, прибывающими из стран Юго-Восточной Азии. Граждан с повышенной температурой, кашлем, одышкой, першением в горле и другими симптомами ОРВИ, обследуют в стационаре. Так, на прошлой неделе в областную инфекционную больницу прямо из аэропорта отправили двоих прилетевших из Китая пассажиров - взрослого и ребенка. К счастью, тест на 2019-nCoV у них отрицательный. Сейчас авиасообщение Кузбасса с Китаем закрыто - пока до 16 февраля. По данным Роспотребнадзора, случаев заболевания в регионе не зафиксировано.

Симптомы новой инфекции - кашель, одышка, повышенная температура - те же, что и при ОРВИ. По данным китайских медиков, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней форме. Тяжело переносят ее люди старше 65 лет. Как правило, все погибшие имели серьезные сопутствующие заболевания.

По словам специалистов, посылки из Китая не могут служить источником передачи вируса. "Маловероятно, чтобы вирус, который передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, передавался через вещи или продукты питания после длительной транспортировки", - отмечают эпидемиологи.

Между тем

Через две недели темпы распространения коронавируса 2019-nCoV могут снизиться. Такое предположение высказал на пресс-конференции заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Ученый отметил, что нынешний вирус не столь патогенный, как тот, что вызвал атипичную пневмонию в 2003 году, летальность от заболевания новой инфекцией значительно ниже.

Он подчеркнул, что меры, которые принимают в Китае по ограничению заболевания, беспрецедентны. В России также приняты оптимальные меры безопасности, научное и медицинское сообщество подготовлено значительно лучше, чем во время ситуации с атипичной пневмонией, поскольку может опираться на уже накопленный опыт.

Завлабораторией подчеркнул, что опасность штамма 2019-nCoV в том, что он имеет длительный инкубационный период. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда симптомы болезни еще не проявляются, но человек уже может являться источником распространения инфекции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область Распространение нового коронавируса

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