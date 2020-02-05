Алтайское республиканское отделение "Боевое братство" разыскивает родственников красноармейца Андрея Павловича Тундубаева 1897 (возможно 1901) года рождения.

Уроженец деревни Озеро-Куреево Турочакского района Ойротской области был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной армии 6 января 1942 года, а пропавшим без вести - 22 июня 1942 года в районе деревни Владимировка Купянского района Харьковской области. Красноармеец попал в плен и помещен в концентрационный лагерь Stalag VI F Bocholt, где умер 3 декабря 1942 года.

Анализируя документы, специалисты установили точное место захоронения Андрея Тундубаева. Он похоронен на кладбище Vardingholter StraBe по адресу: Германия, г. Бохольт, улица Вардингхольтер, захоронение советских военнопленных, 2 Grab 0478.

Информация о погибшем солдате внесена в электронную Книгу памяти Республики Алтай.

Контакт

Информацию о родственниках бойца просят сообщать руководителю регионального отделения "Боевое братство" Александру Михайловичу Вилисову по телефону: 8-962-582-5303.